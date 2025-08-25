Deportes Liga MX Julio César Chávez Jr. Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna US Open 2025

Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos

El boxeador fue visto trabajando en el gimnasio del “Gallo” Estrada luego de salir del Cefereso de Sonora

EL UNIVERSAL

Julio César Chávez Jr. volvió a los entrenamientos luego de ser deportado de los Estados Unidos tras su arresto por supuestos vínculos con el crimen organizado. El hijo de leyenda del boxeo fue filmado entrenando en Hermosillo, Sonora.

Al arribar a México, el "Junior" fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Sonora. Luego de conseguir su libertad condicional, el culichi retomó su amada disciplina y en un video en redes sociales presumen su trabajo en el Coliseo Boxing Club del Juan Francisco "Gallo" Estrada.

En el metraje se observa a Chávez Jr. haciendo trabajo con mancuernas, golpeando el costal, una pera e hizo 'sombra' en el gimnasio propiedad del sonorense Estrada.

Chávez Jr. y su familia pelearán por defender la inocencia del pugilista de los cargos que se le imputan en los Estados Unidos. El propio Julio César Chávez ha defendido la inocencia de su hijo.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Julio César Chávez Jr.

               


