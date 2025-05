Alexander Pope, El rizo robado

Será una elección corporativa. La mayoría de los ciudadanos no tienen interés en el proceso ni conocen a los aspirantes a cargos judiciales, pero muchos grupos sí están promoviendo a sus candidatos. Todos quieren tener a un juez en el bolsillo, como El Padrino de Mario Puzo.

Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, ha reconocido que "se están dando conferencias de cómo votar". El SNTE fue priista en los tiempos del PRI y panista con el PAN, pero hoy Cepeda es senador por Morena. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, puede tener un pleito mortal con el SNTE por el control de los maestros, pero Raúl Morón, de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, es también senador por Morena. En esta elección judicial todos los grupos de poder están promoviendo sus intereses y a sus jueces. Así es la política, y ahora los candidatos a jueces están haciendo política.

Juan Luis González Alcantara Carrancá, ministro de la Suprema Corte, advirtió ayer en un artículo periodístico que México podría vivir una "pesadilla kafkiana si quienes asuman las nuevas responsabilidades jurisdiccionales van a primar la política y no la justicia". Añadió que los nuevos jueces "deberán sacudirse la polvareda de las elecciones y, sin importar las promesas de campaña, solo deberán guiarse objetivamente por el derecho y el criterio de justicia".

Pero ¿podemos esperar que los nuevos juzgadores privilegien el derecho sobre la política? Será difícil. Los jueces que están siendo destituidos avanzaban en la carrera judicial por sus conocimientos jurídicos y su compromiso de aplicarlos sin favoritismo. Los candidatos de los sindicatos, partidos y organizaciones criminales tendrán que responder a quienes apoyaron su ascenso. Sus fallos deberán alinearse con estos intereses.

El gobierno ha promovido esta reforma, incluyendo sus mal diseñadas elecciones, como una solución a los problemas de justicia de la nación, pero no lo será. No se han tocado ni las policías, ni las fiscalías, ni las agencias de ministerio público; tampoco se las contradicciones, complejidades e imprecisiones de los códigos penales, civiles y administrativos que hacen difícil lograr una justicia expedita y equitativa. En el futuro la presidenta Sheinbaum tendrá que explicar por qué la elección no ha resuelto los problemas de justicia. No se le puede seguir echando la culpa a Calderón tantos años después.

El principal problema de la reforma, sin embargo, es más de fondo. El nuevo sistema, con su Tribunal de Disciplina Judicial, que aportará decisiones inapelables, está diseñado para que todos los juzgadores queden supeditados al ejecutivo. Lo demás es pompa y circunstancia. La reforma está poniendo fin a la división de poderes en nuestro país.

La mayoría de los mexicanos no se han interesado en la elección. Algunos que dicen defender el bien del país declaran que no votarán el 1 de junio porque "no validarán una farsa"; otros sugieren que buscarán a los mejores candidatos en las listas para no dejarle el control de la elección al gobierno. Que cada uno haga lo que dicte su conciencia, pero en una elección como esta, con poca participación ciudadana, los triunfos los definirán los acarreados. Va a ser una elección corporativa. Todo grupo quiere tener a un juez en el bolsillo. Lo lograrán los que lleven a más votantes a las urnas, con acordeón en mano.

PROMESA

El 25 de octubre de 2023 la candidata Sheinbaum prometió: "Nuestros legisladores nos ayudarán a echar atrás las leyes neoliberales de 1997 y 2007", o sea, los sistemas de cuentas individualizadas de pensiones. Como presidenta se ha dado cuenta de que esto llevaría a la quiebra al Estado mexicano. No es lo mismo ser borracho que cantinero.

