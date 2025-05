Proyectarán último concierto de Juan Gabriel en el cine ¿Cuándo será?

Los amantes de la música de Juan Gabriel tendrán una nueva oportunidad de revivir uno de los momentos más icónicos en la carrera del Divo de Juárez.

Cinemex anunció que proyectará “Mis 40 en Bellas Artes”, el último concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 2013, en diversas salas de cine del país, incluidas las de la Comarca Lagunera.

El concierto, grabado en 2013, fue un evento memorable donde Alberto Aguilera Valadez se hizo acompañar por la Orquesta Internacional de las Artes, mariachi y coros para interpretar algunos de sus más grandes éxitos con motivo de sus 40 años de trayectoria artística.

Querida, Me Nace del Corazón, Caray, Me Gustas Mucho, La Diferencia, No Discutamos, Siempre en Mi Mente, Abrázame Muy Fuerte, Vienes o Voy, Por Qué Me Haces Llorar y El Noa Noa, son algunas de las canciones que el público podrá volver a disfrutar en el cine a lo largo de más de dos horas de concierto.

Este evento cinematográfico se llevará a cabo del 29 de mayo al 4 de junio en las sucursales de Cinemex Torreón e Intermall, así como en Cinemex Gómez Palacio y Paseo Gómez, ofreciendo múltiples funciones para que el público lagunero pueda disfrutar de este histórico concierto.

RECONQUISTA ESPACIOS Y GENERACIONES

El oriundo de Parácuaro, Michoacán, no sólo conquistó Bellas Artes en cuatro ocasiones: la primera en 1990, la segunda en 1997, la tercera en 2013, y la última tras su fallecimiento en 2016 con un multitudinario homenaje póstumo, sino que su legado continúa creciendo hasta alcanzar a las nuevas generaciones.

La llegada de “Mis 40 en Bellas Artes” a las salas de cine responde al éxito que, el pasado 13 de septiembre de 2024, obtuvo su proyección en una función al aire libre en la Cineteca Nacional ante más de 3 mil personas.

Debido a este éxito, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció el Zócalo capitalino ese mismo mes para que un público aún mayor pudiera disfrutar del concierto como parte de los festejos patrios. Esta proyección masiva en el Zócalo, realizada el domingo 22 de septiembre, reunió alrededor de 70 mil fanáticos del Divo de Juárez.

Inolvidable. La música de Juan Gabriel continúa en el corazón de sus fans, la memoria colectiva y, ahora, en la pantalla.

ASÍ FUE LA ÚLTIMA VEZ DEL DIVO EN LA LAGUNA

Juan Gabriel ofreció su último concierto en La Laguna el pasado 4 de julio de 2015 para inaugurar la Velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio.

Esa noche, “Juanga” irrumpió en el escenario con un traje azul claro, cabello impecable y un semblante feliz, ante 12 mil laguneros que lo recibieron con una merecida ovación y que corearon sus canciones de inicio a fin en una extensa velada que culminó pasadas las dos de la madrugada.

Pero las sorpresas no terminarían ahí, a la mañana siguiente, circularon a través de redes sociales imágenes en las que se observa que el Divo de Juárez aprovechó su visita a la región para comprar una famosa Nieve Chepo del Parque Victoria de Lerdo.

Aquella inolvidable experiencia para los fanáticos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, esperaba una repetición pactada para el 10 de noviembre de 2016 en el Estadio Revolución. Sin embargo, el Divo de Juárez falleció el 28 de agosto de ese mismo año, a causa de un infarto en Santa Mónica, California.