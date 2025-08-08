Jóvenes laguneros ponen en alto el nombre de la región en competencia mundial en Londres

Con un destacado desempeño, estudiantes de la región de La Comarca Lagunera han dejado su sello en el iWiSE (International World Innovative Student Expo), celebrado en Londres del 3 al 8 de agosto. Los jóvenes obtuvieron un total de dos medallas de oro y una de plata, demostrando su talento y dedicación en diversas categorías

El equipo estuvo conformado por Carlos Jesús Herrera Duhne, Isabel Herrera Duhne, Mariana Reveles Nava y Renata Cepeda, quienes compitieron contra delegaciones de 22 países, su entrenador, el Ing. Gerardo González Adame, fue quien los guió a lo largo de este exitoso recorrido.

Medallas de oro y reconocimiento internacional

Mariana Reveles Nava y Renata Cepeda se llevaron la medalla de oro en la categoría de Robótica - Lego Sumo con su robot llamado "Michino", asegurando así el primer lugar en su competencia.

Por su parte, Isabel Herrera Duhne obtuvo la medalla de oro en la categoría de STEM - Ciencias Sociales, quien anteriormente había compartido su invitación con El Siglo de Torreón.

Su proyecto, titulado "Mia y sus dibujos: cuentos llenos de emociones", no solo la colocó en el primer lugar de su categoría, sino que también le valió el reconocimiento de primer lugar en todo el evento iWiSE.

Medalla de plata en diseño de videojuegos

En la categoría de iTECH - Diseño de Videojuegos, Carlos Jesús Herrera Duhne fue galardonado con la medalla de plata por su juego "Corrupt Gene", consolidando su lugar como uno de los talentos emergentes en el desarrollo de videojuegos a nivel internacional.

Con estos resultados, los jóvenes laguneros no solo celebran sus triunfos, sino que también confirman que el talento y la innovación de la región están listos para competir y sobresalir en los escenarios globales.