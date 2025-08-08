Torreón DIF Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Drenaje Pluvial Pemex

iWiSE

Jóvenes laguneros ponen en alto el nombre de la región en competencia mundial en Londres

Estudiantes de La Laguna obtienen medallas de oro y plata en el iWiSE, destacando en robótica, diseño de videojuegos y ciencias sociales

Jóvenes laguneros ponen en alto el nombre de la región en competencia mundial en Londres

Jóvenes laguneros ponen en alto el nombre de la región en competencia mundial en Londres

LUCERO ESQUIVEL

Con un destacado desempeño, estudiantes de la región de La Comarca Lagunera han dejado su sello en el iWiSE (International World Innovative Student Expo), celebrado en Londres del 3 al 8 de agosto. Los jóvenes obtuvieron un total de dos medallas de oro y una de plata, demostrando su talento y dedicación en diversas categorías 

El equipo estuvo conformado por Carlos Jesús Herrera Duhne, Isabel Herrera Duhne, Mariana Reveles Nava y Renata Cepeda, quienes compitieron contra delegaciones de 22 países, su entrenador, el Ing. Gerardo González Adame, fue quien los guió a lo largo de este exitoso recorrido.

Niña lagunera quiere llevar proyecto sobre emociones a Brasil y a Londres

VER MÁS Niña lagunera quiere llevar proyecto sobre emociones a Brasil y a Londres

Busca opciones para imprimir su libro a un costo más accesible

Medallas de oro y reconocimiento internacional

Mariana Reveles Nava y Renata Cepeda se llevaron la medalla de oro en la categoría de Robótica - Lego Sumo con su robot llamado "Michino", asegurando así el primer lugar en su competencia.


Por su parte, Isabel Herrera Duhne obtuvo la medalla de oro en la categoría de STEM - Ciencias Sociales, quien anteriormente había compartido su invitación con El Siglo de Torreón. 


Su proyecto, titulado "Mia y sus dibujos: cuentos llenos de emociones", no solo la colocó en el primer lugar de su categoría, sino que también le valió el reconocimiento de primer lugar en todo el evento iWiSE.


Medalla de plata en diseño de videojuegos


En la categoría de iTECH - Diseño de Videojuegos, Carlos Jesús Herrera Duhne fue galardonado con la medalla de plata por su juego "Corrupt Gene", consolidando su lugar como uno de los talentos emergentes en el desarrollo de videojuegos a nivel internacional.


Con estos resultados, los jóvenes laguneros no solo celebran sus triunfos, sino que también confirman que el talento y la innovación de la región están listos para competir y sobresalir en los escenarios globales. 




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: iWiSE Jovenes concursan ganan medallas de oro y plata robotica videojuegos y ciencias sociales.

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Jóvenes laguneros ponen en alto el nombre de la región en competencia mundial en Londres


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405039

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx