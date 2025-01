Joven lagunero pide apoyo a la comunidad para vender sus dulces y campechanas

Un joven lagunero está pidiendo apoyo a la comunidad por medio de las redes sociales.

Israel es un chico de Torreón que estudió la carrera de enfermería y para poder apoyarse económicamente vende dulces de parras y campechanas.

Sin embargo, en estos días que llegó el frío sus ventas bajaron y se encuentra desesperado por colocar sus productos, de acuerdo con varios anuncios que ha posteado y que han sido compartidos por muchos laguneros para buscar ayudarlo.

“Banda no he vendido nada por el frío al que me guste apoyar comprándome algo. Vendo dulce de leche 50 pesos. Campechanas 50 pesos. Urgen vender Banda se me esta quedando mucha mercancía”, dice en sus publicaciones junto a varias fotos de los ricos dulces.

Joven lagunero vende dulces y campechanas.

El Siglo de Torreón contactó a Israel. Comentó que actualmente se enfoca en llevar a cabo su servicio social de enfermería y con la venta de los dulces sobrelleva algunos de sus gastos.

“Pues un lugar fijo venta no tengo. Yo entrego a domicilio porque estoy en mi servicio de enfermería. Mi sustento es vender dulce de leche y campechanas, pero está muy baja la venta y se me están echando a perder las cosas”, relató.

El joven comentó que por 20 pesos lleva a domicilio sus dulces o campechanas, las cuales, dijo, “son de la mejor calidad”.

Él se encuentra en Facebook en su perfil, Israel Leinad, y su whatsapp por si alguien desea comprarle dulces de leche o campechanas es 8717863791.