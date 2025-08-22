Joven desaparecido en Nuevo León llega a hotel de Saltillo

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación luego de una movilización de diversas corporaciones policiacas luego de la localización de un menor en Saltillo, el cual contaba con reporte de desaparecido desde el pasado 21 de agosto en Nuevo León.

Se trata de Nicolás de 16 años de edad, quien de acuerdo a las primeras investigaciones, el pasado jueves luego de salir de la Universidad de Monterrey, a bordo de su vehículo Mazda 3.

En el último mensaje de envío, reveló que pasaría a retirar dinero a una sucursal bancaria. Posteriormente ya nada se supo de él.

Sin embargo, fue este viernes cuando arribó a un hotel en remodelación ubicado entre el bulevar Venustiano Carranza y la calle Alaska en la colonia Virreyes Residencial, y pidió ayuda a una arquitecta que se encontraba en el lugar.

Los trabajadores del lugar de inmediato lo resguardaron, ya que visiblemente su estado de salud presentaba afectaciones, y fue cuando comentó que lo habían secuestrada en el vecino estado.

De inmediato pidieron la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, sin embargo, antes de arribar los paramédicos de Cruz Roja el joven se desvaneció sobre unas escalinatas del lugar.

Al lugar también se dieron cita los agentes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, quienes tras tomar conocimiento de los hechos, abrieron una carpeta de investigación al respecto.

Por lo pronto el joven se trasladó a las instalaciones de Cruz Roja, a donde no se descarta que arriben sus padres a la brevedad.