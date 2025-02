Jornada dermatológica en Torreón detecta casos de cáncer de piel y otras lesiones  precancerosas

Cinco casos de cáncer de piel y otros más de lesiones precancerosas fueron identificados durante la Jornada Dermatológica 2025 que se realizó el día de ayer por parte de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis de la Secretaría de Salud, los cuales fueron canalizados para la atención especializada y tratamiento a las unidades médicas que corresponden.

Otros diagnósticos, en su mayoría, fueron de lesiones pigmentadas por el aumento de melanina; léntigos solares por la elevada exposición al sol y queratosis seborreica.

El objetivo principal de esta campaña fue la detección de micobacteriosis, es decir, casos de lepra o de tuberculosis cutánea, que no se identificaron entre las personas que acudieron porque presentan alguna lesión, lunar, úlcera o mancha que por su tamaño, color, textura o crecimiento les genera preocupación.

La actividad fue organizada por la dependencia sanitaria, a través del Departamento de Micobacteriosis, en coordinación con la Sociedad Dermatológica de Laguna y con el apoyo del cirujano oncólogo Víctor Hugo Vargas Guzmán.

Al término de la jornada se dio a conocer la detección de cinco carcinomas, de los cuales los basocelulares son los más frecuentes, en pacientes que en su mayoría sí cuentan con derechohabiencia al IMSS o ISSSTE, por lo que fueron referidos con los especialistas para su atención y tratamiento.

Hubo otras detecciones de lesiones precancerosas, como queratosis actínicas, que si no reciben el tratamiento se pueden convertir en cáncer, señaló el cirujano oncólogo Vargas Guzmán.

El especialista señaló que en la región lagunera hay una alta incidencia y prevalencia de tumores cutáneos y lesiones premalignas, por la alta exposición a los rayos ultravioleta (UV) que caracteriza a esta zona.

A esto se suma una escasa o ausente cultura de protección e higiene solar, que entre las medidas básicas contempla el uso acostumbrado de bloqueador o protector sola r, evitar la exposición en las horas de mayor radiación, entre el mediodía y las 4 de la tarde, así como vestir manga larga y sombrero.

Refirió que hasta las 11 de la mañana, había detectado al menos dos casos de queratosis actínica, mientras que una dermatóloga identificó dos carcinomas basocelulares, durante la jornada que inició a las 10 y terminó a las 12 del mediodía.

El cirujano oncólogo refirió que a simple vista, es posible identificar si existe algún tumor, cuando se trata de úlceras voluminosas, tumores con retracción cutánea o lesiones nodulares hiperpigmentadas, mientras que otras requieren complementarse con estudios histopatológicos, sobre todo cuando hay la sospecha de un tumor más avanzado.

En esos casos, dijo, es necesario practicar biopsia y determinar si el paciente requiere de cirugía , sobre todo cuando se trata de melanomas o cáncer epidermoide, que tienen mayor tendencia a la diseminación ganglionar, a diferencia del basocelular que es muy destructivo a nivel local, pero de bajo potencial metastásico.

En términos generales, el cáncer de piel tiene una baja letalidad, pues como informó el Departamento de Epidemiología, durante 2024 se registraron tres fallecimientos por esta causa, no obstante, la incidencia no se conoce con precisión porque no hay una obligatoriedad de que los especialistas reporten los casos diagnosticados a la Secretaría de Salud, además de que el tratamiento generalmente reporta resultados favorables con la recuperación total de los pacientes.

Se superó la expectativa

La Jornada Dermatológica 2025 recibió a un total de 108 personas, entre éstas siete niños, pese a que la expectativa inicial era un máximo de 50; María Rosa del Valle Arzagoitia, encargada del Departamento de Micobacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis informó que desde muy temprano comenzaron a llegar las personas de todas las edades para su revisión.

Se contó con el apoyo de tres dermatólogas, quienes no se daban abasto en atender a cada paciente, quienes, en los casos de las lesiones mencionadas, se les prescribieron medicamentos para un tratamiento completo.

Refirió que la finalidad de esta labor fue de identificación o de diagnóstico oportuno de enfermedades de la piel, sobre todo considerando que la lepra suele estar subdiagnosticada y se puede confundir con otros padecimientos.

Insistió en la importancia de que ante la aparición de cualquier tipo de lesión, se acuda a la consulta médica, con un dermatólogo o cirujano oncólogo, además de concientizar sobre la importancia de no exponerse demasiado al sol.