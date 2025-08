Jorge Romero tomará protesta a nueva dirigencia del PAN en Coahuila

Será el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, quien tome protesta a la planilla encabezada por Elisa Maldonado Luna, como dirigente del blanquiazul en Coahuila, lo cual podría ser antes de que concluya el mes de agosto.

Por lo anterior, el legislador panista, Gerardo Abraham Aguado Gómez, quien mencionó que a pesar de que aún no hay una fecha precisa, recientemente estuvo platicando con Maldonado Luna respecto a la ruta del evento protocolario más solemne, para la toma de protesta.

“Ella me platicaba que está en comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional, y que la intención del presidente Jorge Romero, es precisamente venir al estado de Coahuila y ser él quien tome protesta a ella, al secretario general y a toda la planilla electa como lo ha venido haciendo en los distintos estados”, reveló.

Insistió en que solo están esperando una fecha para el evento protocolario, sin embargo aseguró que el líder nacional del blanquiazul será quien les tome protesta.

“La realidad es que el líder nacional tiene una muy buena comunicación con los comités directivos estatales, me tocó a mí estos últimos tres meses ser presidente Interino encargado de la oficina y tener una comunicación directa con él y con todo el Comité Ejecutivo”, mencionó.

Añadió que se tiene que trabajar, tener presencia en las calles, hacer un llamado a la unidad y sumar a todos los panistas, a lo cual ha insistido desde el Congreso del Estado.

“En el PAN caben absolutamente todos, no podemos nadie darnos el lujo de pensar en construir un proyecto que le sirva a los ciudadanos, en que como PAN, construyamos un instrumento que le sirva a la ciudadanía si estamos divididos, no nos puede pasar por la cabeza cuando no somos capaces de dirimir diferencias al interior”, apuntó.

Reitero que el PAN es un partido democrático, hay distintas manifestaciones al interior, pero aquí, el principal objetivo será que todas esas nuevas ideas, las maneras distintas de ver al interior al partido y las rutas que el partido debe de tomar, congeniarlas escuchar a todos y poder salir con un proyecto y una plataforma muy sólida para el próximo año.