JLo deslumbra con vestido

Jennifer Lopez deslumbró en la alfombra roja de la premier de su nueva película El beso de la mujer araña, presentada en el Festival de Cine de Sundance 2025 en Utah. La actriz y cantante eligió un impresionante vestido que rendía homenaje al título de la cinta que protagoniza.

El atuendo, diseñado por la marca de lujo Valdrin Sahiti, era una obra de arte que combinaba transparencias y motivos de telaraña adornados con brillantes cristales. Por debajo del deslumbrante diseño, lucía un elegante encaje negro que se extendía hasta el suelo, aportando un toque sofisticado y sensual.

Los detalles brillantes partían de su cadera derecha, extendiéndose hacia la falda y los hombros, para culminar en una manga decorada con una flor.

Para complementar el vestido, Jennifer optó por un estilo discreto en los accesorios. Llevó un anillo plateado, un bolso negro de Tyler Ellis y zapatos de plataforma de Christian Louboutin. Su peinado recogido dejó al descubierto su cuello, destacando aún más la espectacularidad del diseño.

El llamativo vestido generó comparaciones con el icónico look que Zendaya lució en 2021 para el estreno de Spider-Man: No Way Home, diseñado por Valentino, el cual también estaba inspirado en una temática arácnida.

La Diva del Bronx inicia el 2025 con el pie derecho, dejando atrás la dolorosa separación que vivió el año pasado con el actor Ben Affleck. Renovando su imagen y enfocándose en sus proyectos profesionales, Jennifer Lopez está recorriendo un camino hacia la sanación personal.

Ahora, la famosa disfruta plenamente de su soltería, un aspecto de su vida que en el pasado le resultaba difícil abrazar, pues siempre había estado acostumbrada a vivir en pareja.

Aunque su título puede sugerir una historia de superhéroes, la película está basada en el musical del mismo nombre. La trama sigue a un prisionero argentino que, en sus sueños, es perseguido por una hechicera mística interpretada por Lopez.