Javier Ceriani asegura que Lupillo Rivera quiso golpear a Paty Navidad en LCDLF

Hace unos días se hablaba que el cantante Lupillo Rivera tuvo que dejar La Casa de los Famosos: All Stars por aparente problemas de salud, hasta sus hijos dieron un comunicado donde pedían oraciones por su padre.

Pero de acuerdo al periodista argentino Javier Ceriani, un problema de salud no habría sido la verdadera razón por la que "El toro del corrido" habría abandonado el reality show cuando él era uno de los concursantes más populares y el favorito para ganar esta edición. Ceriani asegura que Lupillo y la actriz Paty Navidad habrían tenido un altercado y él intento golpearla, también afirma que Niurka Marcos tuvo que intervenir para que el conflicto no escalara a algo más grave.

Durante su despedida, el cantante comentó: "Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción. Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho".

A través del Instagram del reality show se dio a conocer que Lupillo dejó el reality

¿Qué fue lo que sucedió?

Javier Ceriani ha dado más detalles de la salida del hermano de la fallecida Jenni Rivera, pues como ya se mencionó, los dos famosos -supuestamente- se vieron involucrados en un incidente em el baño y esto los habría llevado a comenzar una fuerte discusión que casi termina en golpes.

“Lupillo, aparente y alegadamente, habría violentado a Paty Navidad. Empiezan a discutir, Paty es la preferida de la empresa y Niurka se metió a salvar para que Lupillo no golpeara a Paty”, declaró el periodista argentino.

Además, Cerian asegura que la conductora Jimena Gallego habría dejado ver que la salida del cantante se debió a algo más de una problema de salud, pues el argentino compartió un fragmento donde se puede ver la conductora ensayando para dar la noticia en vivo:

“Se va un ‘All Star’, explotó la bomba y hoy veremos partir a uno de los titanes antes de lo esperado, Lupillo o Niurka, uno de los dos abandona ‘La Casa’. ¿Qué pasó? Los detalles esta noche por Telemundo”.

La temporada actual de ‘La Casa de los Famosos All Star’ no ha tenido el éxito esperado, pero la salida de Lupillo Rivera ha causado gran revuelo. Aún persiste el debate sobre un posible acto de violencia contra Paty Navidad, y se esperan aclaraciones en los próximos días.