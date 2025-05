Hijas de Lupillo Rivera preocupan al pedir oraciones por la salud de su padre

Muchos de los espectadores de La Casa de los Famosos All Stars aseguran que Lupillo Rivera sería el ganador indiscutible, sin embargo, todo cambio cuando se anuncio que el cantante había abandonado la competencia.

A través del Instagram del reality show se dio a conocer que el hermano de la fallecida Jenni Rivera decidió retirarse del programa, aparentemente debido a presuntos problemas y complicaciones de salud. Sin embargo, la situación ha generado aún más preocupación tras una petición realizada por sus hijas.

Karizma, una de las hijas de Lupillo Rivera, compartió un comunicado en el que agradeció el apoyo que le dieron a su padre durante el tiempo que duró la competencia, también agregaron que la salud del cantante es primero y esperan que el público entienda la decisión que se tomó sobre su salida de La Casa de los Famosos All Star.

Lupillo Rivera, reconocido en el mundo musical como 'El Toro del Corrido', se presentó ante los habitantes que aún permanecen en La Casa de los Famosos All Star para explicar la difícil situación que atraviesa. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, reveló que necesita atender con urgencia su estado de salud y, visiblemente conmovido, pidió disculpas por la decisión que estaba a punto de tomar.

“Habitantes, producción, jefa, por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal, le pido disculpas a cada uno de ustedes, le pido disculpas a la producción” es parte de lo que dijo Lupillo Rivera.