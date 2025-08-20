Deportes Julio César Chávez Jr. Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Leagues Cup

James Rodríguez

James Rodríguez rompe el silencio sobre su futuro en León, ¿Se va?

El colombiano confirmó que su contrato vence en diciembre y aún no ha recibido acercamientos de la directiva para continuar en el equipo

James Rodríguez rompe el silencio sobre su futuro en León, ¿Se va?



EL UNIVERSAL

La Liga MX dio un golpe de autoridad hace unos meses a nivel internacional, luego de hacerse de los servicios de varias figuras extranjeras que llegaron para elevar el nivel del torneo.

Entre esos nombres de gran cartel destacó la presencia de James Rodríguez, exjugador del Real Madrid y referente de la Selección de Colombia, quien aceptó la oferta del Club León.

Con el objetivo de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA, el atacante se sumó al cuadro esmeralda, que, por situaciones administrativas, quedó fuera del torneo internacional.

Sin importar ese trago amargo, Rodríguez se ha convertido en poco tiempo en un referente de la institución, aportando con algunos goles y liderazgo, factores que podrían quedar en pausa ante la falta de una renovación.

¿Se iría? James Rodríguez rompe el silencio sobre su posible salida de León


La posible salida de James fue un escenario del que habló recientemente el número diez de León, quien reconoció que no ha tenido acercamientos por parte de la directiva para renovar.


En la entrevista otorgada a Fox, el referente del club recordó que su contrato termina el 31 de diciembre, y expresó su esperanza de que, antes de esa fecha, pueda haber un acercamiento o, en su caso, buscar iniciar una nueva aventura.


"Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar). Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso. Si no tienen la idea de que pueda seguir, pues tomaré otro camino", mencionó.


Desde su llegada al Club León en enero de 2025, James Rodríguez ha tenido un impacto notable en la Liga MX, jugando 23 partidos y anotando en tres ocasiones.


               
               


               

               
               

               
               
               
