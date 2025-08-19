Jaime Camil se rinde ante el talento de Ángela Aguilar | Video

La familia Aguilar brilló este fin de semana en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles con su espectáculo Los Aguilar con Orquesta. Pepe Aguilar, acompañado de sus hijos Leonardo y Ángela, deslumbró al público interpretando los grandes éxitos de su repertorio, dejando atrás cualquier controversia mediática reciente, incluida la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha sobre su relación con Ángela.

Entre los asistentes, uno de los más emocionados fue Jaime Camil, quien tuvo la oportunidad de saludar a Ángela Aguilar en el backstage y dedicarle un mensaje lleno de admiración. “Qué orgullo ver a mi querido amigo Pepe Aguilar y a sus hijos triunfar en el icónico Hollywood Bowl. El talento y carisma de esta familia son ilimitados e indiscutibles”, escribió el actor de 52 años.

Camil reservó palabras especiales para la hija menor de Pepe Aguilar: “Qué decir de Ángela Aguilar, pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. ¡Bravísimo! Su trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”, concluyó, compartiendo además una foto junto a Pepe y Leonardo detrás de bambalinas.

Ángela, de 21 años, cautivó al público con temas como Cielo Rojo, Malagueña y canciones de su más reciente álbum, incluyendo Lágrimas en Mi Garganta. En redes sociales, la cantante compartió un video de su encuentro con Jaime Camil, en el que se le ve acompañada de su esposo, Christian Nodal, mientras intercambian palabras con el actor. “¡Qué manera de cantar! ¡Qué bárbaro!”, le repetía Camil, mostrando su genuina admiración.

El concierto tuvo también un momento especial con la participación de Christian Nodal, quien interpretó Probablemente tras ser presentado calurosamente por Pepe Aguilar, reflejando la unión familiar que caracteriza a los Aguilar pese a la reciente polémica mediática.