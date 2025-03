J-hope tuvo una sorpresa para las fanáticas de BTS en Ciudad de México

A poco más de una semana de vivir los conciertos de j-hope en Ciudad de México, el rapero surcoreano sorprendió a sus fanáticas con un gesto muy particular, pues Hybe -empresa a la que pertenece BTS- regalo elotes en la capital del país.

Hybe Latinoamérica sorprendió a army de México con el evento J-Hope on the esquites, la noticia causó gran emoción entre el fandom, pero como suele suceder con todo lo relacionado a BTS, los accesos se agotaron en cuestión de minutos, dejando a miles de fans con las ganas de disfrutar este delicioso antojito mexicano en honor a Hobi.

Aunque el evento no era exclusivo para los residentes de la Ciudad de México, la rapidez del anuncio hizo que solo los armys que viven en la capital del país pudieran participar en la dinámica que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo.

La entrega de los esquites estuvo programada para el 12 de marzo, de 16:00 a 20:30 horas. Sin embargo, solo pudieron recibirlos aquellos fans que lograron registrarse a tiempo y recibieron un correo de confirmación, y como ya mencionamos, los accesos se terminaron en cuestión de minutos.

Army pide chilaquiles

Después de que la banda Linkin Park regalara tamales, llegó 'Hobi' para darle elotes a sus fans, pero ahora army ha abierto una petición: que también se regalen chilaquiles. Esta petición surgió a que Hybe solo habilitó pocos accesos para la dinámica de los 'esquites'.

¿Esquites o elote en vaso?

Al inicio de la tan anticipada dispersión de los esperados J-Hope on the esquites, el fandom de BTS se ve envuelto en un debate inesperado. Algunas ARMYs, que no pudieron evitar hacer una observación, consideran que el título ideal debería haber sido “J-Hope on the elote en vaso”.

En México, el maíz servido en un vaso con mayonesa, queso, chile y limón es una delicia popular, pero su nombre varía dependiendo de la región. Mientras que en la Ciudad de México y otras partes del centro del país se le conoce como esquites, en el norte y algunas otras zonas se le denomina elote en vaso.