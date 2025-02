J-Hope de BTS tendrá una tienda 'Pop Up' en Ciudad de México

Con dos fechas en el Palacio de los Deportes que hicieron sold out en una hora, J-hope de BTS les ha dado otra sorpresa a sus armys mexicanas que no puedes esperar para disfrutar de sus conciertos.

Los perfiles de BTS en redes sociales anunciaron una Pop Up Store oficial en la Ciudad de México como parte de sus conciertos "Hope on the Stage" que serán en marzo. HYBE LATAM también dio más detalles sobre estas tienda en donde ARMY podrá adquirir mercancía especial para México.

La empresa de BTS ha inaugurado su filial en México con el objetivo de expandir su presencia en el mercado y fortalecer las promociones de sus artistas. En 2025, se celebrará el esperado regreso de uno de sus raperos, después de ocho años de espera. Será su primera presentación en solitario y el segundo miembro del grupo en realizar una gira propia, siguiendo los pasos de su compañero Suga.

¿Qué es una Pop Up Store?

Las tiendas pop-up, también conocidas como tiendas efímeras, ofrecen a las marcas emergentes la oportunidad de mostrar sus productos de manera temporal en un espacio físico. En el caso del k-pop, cuando una banda o artista tiene una gira suele abrir una tienda por tiempo limitado en las ciudades donde se presentarán, en ellas se podrá encontrar mercancía exclusiva de la gira.

Seventeen, otra banda de kpop, tuvo una de estas tiendas en las Ciudad de México y se pudo entrar camisas con diseños creados por mexicanos.

¿Cómo se puede acceder a la tienda?

A través de las cuentas oficiales de HYBE Latam, se anunció la Pop-Up "Hope on the Stage", que estará disponible durante dos fines de semana: del 14 al 16 de marzo y del 21 al 23 de marzo, coincidiendo con las fechas del tour de J-Hope de BTS. En cuanto al acceso y las actividades, se informó que será necesario realizar un pre-registro a través de Weverse.

El evento contará con cupo limitado, por lo que se deberá registrar para asegurar tu lugar desde el 25 de febrero a las 19:00 horas hasta el 9 de marzo antes de la medianoche. La Pop-Up Store se llevará a cabo en FORO CASA ROMA, donde podrás encontrar mercancía exclusiva para la Ciudad de México.