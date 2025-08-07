Invitan a primera Feria de la Maternidad en Monclova

Con el objetivo de brindar atención, orientación y apoyo integral a futuras madres y sus familias, el Hospital Saint Marié anunció la realización de su primera Feria de la Maternidad, que ofrecerá servicios y atenciones médicas de primer nivel a costos accesibles.

El evento, enfocado a apoyar a los sectores sociales vulnerables se llevará a cabo este domingo 10 de agosto, en horario corrido de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en las instalaciones del hospital, ubicadas en Monclova.

La gerente de ventas del hospital, licenciada Judith Villarreal, informó que el evento surgió como una iniciativa del propio hospital para posicionarse como la mejor opción para las mujeres embarazadas. Detalló que el objetivo principal es generar confianza entre las futuras madres y sus familias, además de presentar los servicios y paquetes especiales que se ofrecen en el área de maternidad a costos accesibles y competitivos.

Por su parte, la doctora Zoar Lara, gerente de convenios, explicó que las asistentes podrán conocer las instalaciones, convivir con especialistas y tener acceso directo a proveedores relacionados con el embarazo y la maternidad.

Habrá paquetes con promociones, servicios médicos y regalos para las asistentes

La Feria de la Maternidad incluirá la participación de diversos proveedores que ofrecerán servicios como revelación de sexo del bebé, asesorías de lactancia, clases de yoga prenatal y servicios de nutrición. También estarán presentes fotógrafos, repostería especializada, joyería conmemorativa, artículos de regalo y otros productos pensados especialmente para mamás y recién nacidos.

Además de conocer a los proveedores y especialistas, todas las madres asistentes recibirán un kit de bienvenida. Al cierre del evento, se realizará una rifa estelar donde se sorteará un paquete de maternidad tipo bronce, que incluye la atención completa en el hospital y otros beneficios adicionales exclusivos para quienes participen en la feria.

Judith Villarreal detalló que también se ofrecerán paquetes plata y oro, los cuales tienen el mismo servicio hospitalario, pero incluyen regalos extra, como tamices y estudios que son requeridos por los pediatras para los recién nacidos.

Hospital destaca seguridad, personal capacitado y trato humano para las futuras madres

La doctora Zoar Lara recalcó que el Hospital Santa María brinda atención segura y de calidad, gracias a su equipo médico compuesto por ginecólogos, obstetras, anestesiólogos y personal de enfermería capacitado. Señaló que durante el parto o la cesárea, madre y bebé están acompañados en todo momento, lo cual garantiza tranquilidad a las familias.

Subrayó que el hospital mantiene protocolos de seguridad estrictos desde la entrada hasta el egreso de los pacientes, lo que brinda confianza plena durante la estancia hospitalaria. Invitó a todas las familias de Monclova, Frontera y municipios aledaños a participar en la feria, donde también habrá dinámicas, premios y momentos de convivencia.