Coahuila AHMSA Gobierno de Coahuila Educación SALUD Coahuila

MONCLOVA

Invitan a primera Feria de la Maternidad en Monclova

Las asistentes podrán conocer las instalaciones, convivir con especialistas y tener acceso directo a proveedores relacionados con el embarazo y la maternidad

Invitan a primera Feria de la Maternidad en Monclova

Invitan a primera Feria de la Maternidad en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

Con el objetivo de brindar atención, orientación y apoyo integral a futuras madres y sus familias, el Hospital Saint Marié anunció la realización de su primera Feria de la Maternidad, que ofrecerá servicios y atenciones médicas de primer nivel a costos accesibles.

El evento, enfocado a apoyar a los sectores sociales vulnerables se llevará a cabo este domingo 10 de agosto, en horario corrido de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en las instalaciones del hospital, ubicadas en Monclova.

La gerente de ventas del hospital, licenciada Judith Villarreal, informó que el evento surgió como una iniciativa del propio hospital para posicionarse como la mejor opción para las mujeres embarazadas. Detalló que el objetivo principal es generar confianza entre las futuras madres y sus familias, además de presentar los servicios y paquetes especiales que se ofrecen en el área de maternidad a costos accesibles y competitivos.

Por su parte, la doctora Zoar Lara, gerente de convenios, explicó que las asistentes podrán conocer las instalaciones, convivir con especialistas y tener acceso directo a proveedores relacionados con el embarazo y la maternidad.

Habrá paquetes con promociones, servicios médicos y regalos para las asistentes


La Feria de la Maternidad incluirá la participación de diversos proveedores que ofrecerán servicios como revelación de sexo del bebé, asesorías de lactancia, clases de yoga prenatal y servicios de nutrición. También estarán presentes fotógrafos, repostería especializada, joyería conmemorativa, artículos de regalo y otros productos pensados especialmente para mamás y recién nacidos.


Además de conocer a los proveedores y especialistas, todas las madres asistentes recibirán un kit de bienvenida. Al cierre del evento, se realizará una rifa estelar donde se sorteará un paquete de maternidad tipo bronce, que incluye la atención completa en el hospital y otros beneficios adicionales exclusivos para quienes participen en la feria.


Judith Villarreal detalló que también se ofrecerán paquetes plata y oro, los cuales tienen el mismo servicio hospitalario, pero incluyen regalos extra, como tamices y estudios que son requeridos por los pediatras para los recién nacidos.


Hospital destaca seguridad, personal capacitado y trato humano para las futuras madres


La doctora Zoar Lara recalcó que el Hospital Santa María brinda atención segura y de calidad, gracias a su equipo médico compuesto por ginecólogos, obstetras, anestesiólogos y personal de enfermería capacitado. Señaló que durante el parto o la cesárea, madre y bebé están acompañados en todo momento, lo cual garantiza tranquilidad a las familias.


Subrayó que el hospital mantiene protocolos de seguridad estrictos desde la entrada hasta el egreso de los pacientes, lo que brinda confianza plena durante la estancia hospitalaria. Invitó a todas las familias de Monclova, Frontera y municipios aledaños a participar en la feria, donde también habrá dinámicas, premios y momentos de convivencia.




“Van a conocer la calidad del hospital, los especialistas, y se llevarán regalos y una experiencia muy positiva. Queremos que las mamás disfruten y se sientan acompañadas desde antes del nacimiento de sus bebés”, concluyó la doctora.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Invitan a primera Feria de la Maternidad en Monclova


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404766

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx