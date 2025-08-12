Deportes FUTBOL Atlas Selección Mexicana Liga MX Santos Laguna

Invitan a niños y jóvenes a la academia de futbol 'Apaches TRC'

Las actividades se realizan esta semana en la cancha número 4 de la Línea Verde

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI

Con el objetivo de fomentar la actividad deportiva, en específico la práctica del futbol soccer, el Club Apaches TRC se mantiene en entrenamientos y con la convocatoria abierta a niños y niñas para que se sumen a esta escuadra que tiene su sede en las recién modernizadas canchas de Línea Verde.

Bajo la dirección de Jorge Raúl Rodríguez Villa, esta academia de futbol imparte sus clases de manera gratuita, por ello invita a los niños y jóvenes que viven en las inmediaciones de la Línea Verde, para que se sumen a la práctica deportiva.

 Las actividades se realizan esta semana en la cancha número 4 de la Línea Verde, de lunes a viernes, de las 20:00 a las 22:00 horas, e incluyen categorías 2010 y 2011, que corresponden a edades de 14 y 15 años, así como otras divisiones menores; cuentan con un equipo multidisciplinario que incluye cinco directores técnicos, preparadores físicos, personal de fisioterapia y utileros, garantizando un trabajo integral en el desarrollo de los jugadores.

Actualmente, Apaches TRC tiene presencia también en las localidades de Rancho Alegre, La Perla y Santa Sofía, integrando a jóvenes de la periferia, con el objetivo de desarrollar su talento y mantenerlos alejados de las drogas y otras conductas negativas.



“El objetivo es crecer con nuestros jugadores, avanzar hacia categorías mayores y, eventualmente, llegar a tercera división, pero lo más importante es ofrecer una oportunidad y un espacio sano para nuestros jóvenes”, afirmó Jorge Rodríguez Villa.




Las inscripciones y consultas se pueden realizar directamente en los entrenamientos o a través del perfil de Facebook “Club Apaches TRC”, donde también se encuentra el número de contacto telefónico.


El presidente del club agradeció el apoyo del alcalde Román Alberto Cepeda y del director del IMD Torreón, Ramón Chufani, pues con su ayuda se puede llegar a los sectores que menos tienen en esta ciudad.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx