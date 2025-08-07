Invitan a evento de baile en el cerro de las Noas a beneficio de la asociación Te Quiero Ver Feliz

La asociación Te quiero Ver Feliz, invita a la ciudadanía a participar en el Dance Colors que se realizará este domingo 10 de agosto en el Cerro de las Noas, que además de ofrecer diversión tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de una tina de hidromasaje para la atención de los pequeños con parálisis cerebral que acuden para mejorar su calidad de vida.

Los detalles se presentaron este jueves en rueda de prensa por parte de Guadalupe Rivas, coordinadora de eventos, así como de Sandra Díaz, de CM eventos que se une ala organización así como Esmeralda Félix, responsable del área de psicología de la asociación.

Sandra Díaz detalló que el evento será este domingo arrancando a las 8:00 horas, con la participación de diferentes instructores quienes estarán motivando a los participando por más de tres horas, y quienes se sumaron a la causa.

Las inscripciones están abiertas y tiene un costo de 280 pesos con los que tendrán un kit de recuperación así como una playera conmemorativa. Los interesados podrán acudir a las instalaciones de la asociación ubicadas en Heliotropos número 52 de la colonia Torreón Jardín.

Además durante el evento, el personal voluntario ofrecerá aguas de sabores, burritos y demás aperitivos para los participantes y sus acompañantes.

Díaz aclaró que todo lo que se recaude en el evento será para el objetivo: comprar la tina de hidromasaje.

Guadalupe Rivas por su parte, explicó que esta adquisición permitirá ofrecer a los pequeños con parálisis cerebral, terapias que les ayude a relajar sus músculos de una forma menos dolorosa.

“Todo esto que estamos haciendo es porque estamos en el gran proyecto de poner una máquina de hidromasaje, es para que nuestros niños tengan una terapia mejor y una mejor calidad. Y es que esta terapia produce unas burbujas que hace que se relaje el músculo por lo tanto tengan menos dolor al recibir su terapia física”, explicó Rivas.

Además, comentó que para hacer realidad este proyecto se requiere de una inversión cercana a los 160 mil pesos.

Actualmente, son cerca de 40 pequeños con parálisis cerebral los que se atienden, los cuales asisten de diversas comunidad de la región. La cuota de recuperación que cubren las familias de forma mensual, es de 200 pesos, con los que a cambio reciben terapias que mejorar su movilidad y sobre todo su calidad de vida.