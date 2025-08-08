Invita el IMM Torreón a formar parte del Paseo de las Emprendedoras

Un total de 204 participantes son las que forman parte el Paseo de las Emprendedoras, espacio creado para impulsar los negocios liderados por mujeres, con la finalidad de fortalecer su autonomía económica. Invitan a las interesadas a sumarse.

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) Torreón cuenta con un espacio dentro del Paseo Colón, todos los domingos en un horario de 08:00 a 13:00 horas, donde las emprendedoras ofrecen sus productos.

La directora del Instituto, Amira Darwich García, detalló que las emprendedoras ofrecen una amplia variedad de productos como: repostería y panadería artesanal, comida preparada y botanas, cosmética natural y productos de cuidado personal, manualidades, bisutería, artículos decorativos, ropa y accesorios para mascotas.

“Este tipo de espacios no solo promueven la autonomía económica de las mujeres, sino que también permiten visibilizar su trabajo y generar oportunidades reales de crecimiento”, mencionó la titular.

El Paseo de las Emprendedoras está dirigido a mujeres mayores de edad que tengan un emprendimiento propio, sin importar si están comenzando o si ya cuentan con una trayectoria establecida.

Los requisitos para inscribirse son: ser mayor de edad y contar con un producto elaborado por ellas mismas, acudir a las instalaciones del IMM y entregar copias de ambos lados de la identificación oficial y del comprobante de domicilio, además de fotografías del producto que se desean vender.

La participación es gratuita, sin cobro por espacio o inscripción, y para más información pueden comunicarse al teléfono 871 500 7419 o acudir directamente al Instituto en Prolongación Colón y calle Delicias Colonia Luis Echeverría.

“Desde el Instituto Municipal de la Mujer invitamos a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, consumir productos locales, apoyar a las mujeres emprendedoras y ser parte activa del desarrollo económico de Torreón”, dijo la funcionaria.