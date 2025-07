Invierten 200 mdp al IMSS y se inunda con una lluvia

Las condiciones del Hospital General de Zona No. 7 del IMSS son deplorables y los 200 millones de pesos anunciados como inversión reciente fueron insuficientes. Bastó una lluvia de dos horas para mostrar el mal estado del edificio: al área del TACse inundó con una impresionante cascada de agua que entraba por las lámparas del techo.

Así lo denunció Armando de la Garza Gaytán, consejero de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Monclova. El líder empresarial lamentó que, pese al cobro puntual de las cuotas obrero-patronales, el hospital siga colapsado en infraestructura y servicios básicos.

“Cuando hablan de inversiones, no sé de qué hablan, porque no he visto ninguna. El hospital está hecho pedazos, sin medicamentos, sin vendas y con urgencias convertidas en carnicería”, expresó de la Garza. Reclamó que, ante cada lluvia, el hospital se inunda, lo cual ya no debería sorprender, pues ha ocurrido por años sin una solución efectiva.

Denuncia colapso del IMSS y falta de diálogo con CANACO

El empresario reprochó que el IMSS presuma reparaciones mínimas, como el funcionamiento de aires acondicionados, cuando deberían ser condiciones básicas. “¿Cómo pueden presumir que ya funciona el clima? ¡Esa es su obligación! No es logro, es lo mínimo que deben dar”, sostuvo.

También criticó que la institución federal se haya reunido con algunos empresarios pero haya ignorado a la Cámara de Comercio, a pesar de que esta representa a uno de los sectores con mayor número de derechohabientes. “Ni una reunión con la CANACO, cuando somos quienes más derechohabientes afiliamos”, lamentó.

Asegura que médicos trabajan con equipo propio

De la Garza reveló que muchos médicos del IMSS operan con equipo personal debido a la falta de instrumental quirúrgico. “No hay tomografías, no hay medicamentos, los quirófanos están mal equipados y los doctores tienen que llevar sus propios instrumentos”, denunció.

Agregó que las deficiencias estructurales y de higiene son alarmantes, y que no es exagerado decir que urgencias “parece carnicería”. Además, aseguró que se han reportado plagas de roedores, áreas sin clima y pasillos llenos de pacientes en camillas.

IMSS cobra, pero no garantiza servicios dignos: CANACO

El consejero de CANACO recordó que el IMSS no es gratuito, pues los patrones y trabajadores aportan cuotas que deberían traducirse en atención médica de calidad. “Lo que sí funciona bien es la cobranza. Si te retrasas, te llegan notificaciones de embargo y el costo sube un 50 por ciento”, advirtió.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a los diputados, senadores y autoridades estatales a dejar de “adorar la píldora” sobre la situación del IMSS y asumir con seriedad el colapso operativo del hospital. “Nos han venido a decir que todo mejora, pero el hospital sigue igual o peor”, concluyó.

La Cámara de Comercio reiteró su disposición a colaborar para mejorar los servicios del IMSS, pero exigió un compromiso real con inversiones de fondo que realmente impacten la operación del hospital, estimando que serían necesarios al menos 2 mil millones de pesos para dignificar la atención médica en Monclova.