Coahuila Monclova Coahuila UAdeC AHMSA Piedras Negras

Coahuila

Investiga FGE acusación de tortura de sus agencias de la AIC

Investiga FGE acusación de tortura de sus agencias de la AIC

Investiga FGE acusación de tortura de sus agencias de la AIC

SERGIO RODRÍGUEZ

El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro, Miguel Ángel Medina Torres, negó que elementos de la corporación practiquen torturas o abusos contra detenidos.

Dijo sin embargo que se investigará la acusación que está en la carpeta de investigación luego que un juez ordenó aplicar el Protocolo de Estambul por los señalamientos de una detenida que acusó a dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Aclaró que las recientes acusaciones por supuestos golpes y uso de bolsas en la cabeza carecen de sustento, y que todo procedimiento se apega estrictamente a derecho.

Medina Torres afirmó que, en dicho caso de robo en el hotel Holiday Inn, únicamente dos personas están implicadas formalmente y descartó la existencia de un tercer involucrado como se rumoró.

Subrayó que la carpeta de investigación lleva un mes integrada y que el juez otorgó tres para reunir pruebas y testimonios correspondientes al proceso.




“Si hay una denuncia por maltrato, aplicaremos el Protocolo de Estambul, pero los acusadores deben demostrarlo con evidencia”, puntualizó el delegado en entrevista con medios locales.




Aseguró que las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y que, en caso de requerimiento judicial, las grabaciones serían entregadas para sustentar la investigación correspondiente al caso.


El funcionario reiteró que la Fiscalía trabaja con ética y racionalidad, por lo que no tolerará prácticas que violen derechos humanos en la Región Centro de Coahuila.


Refirió que algunas personas suelen acusar de golpes o extorsiones sin pruebas, y que cualquier señalamiento deberá ser documentado para proceder conforme al marco legal vigente.


Enfatizó que la defensa de los acusados también cuenta con tiempo suficiente para presentar pruebas y deslindarse de los señalamientos durante el plazo otorgado por el juez.


Finalmente, Medina Torres insistió en que el trabajo de la Fiscalía se realiza con transparencia, apego a la ley y apertura a colaborar con las autoridades judiciales competentes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Investiga FGE acusación de tortura de sus agencias de la AIC


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406475

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx