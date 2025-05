Inversiones en La Laguna se frenan por aranceles de Estados Unidos

Las medidas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos han generado una desaceleración en la toma de decisiones al momento de invertir, de manera que los proyectos que se visualizaban cerrados al primer trimestre o cuatrimestre del año están en pausa.

Entre todas estas nuevas inversiones, hay por lo menos unas cuatro que estarían contempladas para la zona de La Laguna principalmente en el ramo metal mecánico, según dio a conocer el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares.

Destacó que, si bien no se han cancelado proyectos de forma definitiva, sí se ha generado una desaceleración, pues los inversionistas están a la espera de que transcurra todo este periodo de incertidumbre que se ha derivado de la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, y han pedido tiempo.

“Traíamos varios proyectos, principalmente del ramo metal mecánico; otros relacionados con el tema automotriz en la región Sureste del Estado”, según indicó, aunque considerando también que dicha región ya está muy competida en cuanto a la mano de obra, se busca reorientar la atención de los inversionistas a otras regiones de Coahuila, entre éstas La Laguna , como posibles destinos para establecer la proveeduría de este sector.

Luis Eduardo Olivares señaló que no es un secreto que la región Sureste está cada vez más competida en el tema de la mano de obra, por lo que el gobierno estatal busca generar incentivos para que se establezcan en otras regiones de la entidad.

“Hay que tomar en cuenta que el entorno de este año no ha sido normal, si se pueden igualar los números de 2024 será muy positivo para el estado, estamos trabajando sobre esa métrica, aun cuando el entorno ha sido adverso”, indicó.

El año pasado, Coahuila cerró con casi 60 proyectos de inversión extranjera directa en todo el estado , y se tiene la confianza de igualar ese número, si se destraban los nuevos proyectos que están en espera.

En cuanto al número de empleos, el Secretario de Economía en la entidad señaló que no se ha reducido la generación porque no hay despidos masivos vinculados al tema de las nuevas políticas; sobre ese aspecto, se está trabajando de la mano con las empresas, pidiéndoles que ante este clima de incertidumbre, no tomen decisiones drásticas con recortes de su planta laboral, sin saber finalmente las consecuencias.

El titular de la SE resaltó, por otro lado, que no todo son malas noticias, pues en las próximas semanas se pondrá la primera piedra de una nueva empresa en esta ciudad, sin anticipar de qué giro se trata y cuánto habrá de representar la inversión.