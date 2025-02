Inversión millonaria de Lerdo podría aparecer en La Mañanera

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó en rueda de prensa este martes, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitará a Durango a exponer en una Mañanera la inversión millonaria en dólares de una empresa de fertilizantes que se realizará en Lerdo, así como el Data Center, que se estima será el mas grande de Latinoamérica.

“Le platiqué de dos inversiones grandes que trae Durango, ya amarradas, una es el Data Center más grande de Latinoamérica, el otro es la empresa de fertilizantes en Lerdo, ya le mandé las fichas hoy en la mañana a quien ella me pidió y nos va a invitar un jueves, en una Mañanera, a anunciar las dos inversiones junto con ella porque son inversiones muy grandes de 3 mil 500 millones de dólares, en las dos, y una es para la capital y la otra para la Comarca Lagunera y las dos le pueden cambiar la vida a las dos regiones… Para seguir haciendo que se enojen varios que decían que no iba a pasar nada en este 2025 y eso me da mucho gusto a mí que se sigan retorciendo un poco”, dijo el mandatario.

Claudia Sheinbaum estuvo en Durango durante el fin de semana del 21 al 23 de febrero

En el caso de la empresa de fertilizantes de Lerdo, se colocará en el ejido Sapioriz; su producción podría equivaler a más de la mitad del fertilizante que demanda el campo mexicano.

Fue en marzo del 2021 cuando el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, encabezó el evento oficial de la firma del convenio de compraventa de agua tratada entre el Ayuntamiento de Lerdo, la empresa de fertilizantes Tarafert, empresa que finalmente fue adquirida por la compañía mexicana Fermaca que a su vez es una empresa mexicana con más de 60 años que ha estado en la construcción y en el tema de los gasoductos, también en el tema digital y también tienen una división de barcos marinos, mientras que tienen otra división de fertilizantes que es la que va a desarrollar el tema de Tarafert. Los empresarios de Fermaca, que recientemente hicieron un anuncio oficial del Data Center que se va a instalar en el estado Durango, que será de hiperescala, el más grande de Latinoamérica.