Podría replicar Sheinbaum Mando Especial de La Laguna en otras entidades

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó durante la rueda de prensa de este martes que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró interés en los esquemas que se tienen de Seguridad como el Mando Especial de La Laguna y el Mando Único.

El Mando Especial de La Laguna fue creado en 2014 por la Secretaría de la Defensa Nacional para solucionar la entonces evidente falta de coordinación entre los gobiernos de Coahuila y Durango. El modelo de seguridad redujo en más de 90 por ciento los homicidios en esta zona.

El mecanismo funciona con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, así como las corporaciones estatales y municipales además de los consejos ciudadanos pues se hacen evaluaciones constantes.

Villegas dijo que gustó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el esquema que se tiene de Mando Único y Mando Especial de La Laguna.

“Le gustó el Mando Especial de La Laguna y quedamos de que se lo íbamos a explicar cómo estaba y también el Mando Único en Durango para poderlo implementar en otros estados que no lo tienen. Como lo que pasó en Gómez, que vimos que no estaban funcionando y yo personalmente moví al de la Policía en coordinación con la presidenta municipal (Leticia Herrera), al de la Policía Estatal y al de Tránsito, que no estaban dando el ancho; Ese es el Mando Único y eso ha generado resultados en Durango, y el Mando Especial que se tiene en La Laguna que yo creo que es el primer lugar en todo el país y esto le interesó a la presidenta y lo vamos a explicar a través de Omar García Harfuch (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México) para implementar en otras zonas del país”, dijo Villegas Villarreal.