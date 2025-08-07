Torreón DIF Torreón Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Drenaje Pluvial Pemex

Fiestas Patrias

Intocable amenizará festejos patrios en Torreón

El grupo encabezará el Grito y festejos por el 118 aniversario de la ciudad

MARÍA ELENA HOLGUÍN

El grupo Intocable estará amenizando los festejos patrios en esta ciudad, que se suman al 118 aniversario de la fundación de Torreón y la 79 edición de la Feria, para lo que las autoridades municipales ya preparan los dispositivos de seguridad y vigilancia.

El alcalde, Román Alberto Cepeda dio a conocer que dicho grupo de música regional mexicana será el atractivo principal de la celebración patria a desarrollarse en la explanada de la Plaza Mayor, la noche del 15 de septiembre próximo, además de otras presentaciones artísticas que en próximos días se darán a conocer.

Durante la ceremonia del Grito de Independencia de 2024, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad reportó una asistencia de 90 mil personas, y este año se tiene la expectativa de igualar o aumentar la cifra.

Las fiestas patrias coinciden con el aniversario de la ciudad, este año se conmemoran los 118 años, por lo que en este marco habrá la tradicional entrega de preseas a la Ciudadanía Distinguida, cuya convocatoria ya se dio a conocer desde hace algunas semanas, con el fin de reconocer la trayectoria de torreonenses destacados en distintos ámbitos de la vida pública.

En cuanto a las actividades de la Feria de Torreón, el presidente municipal señaló que sostuvo una reunión con el comité organizador para preparar todo lo relacionado con la protección civil, vialidad, movilidad y el tema de salud pública, entre otros que se deberán tomar en cuenta para que estas actividades transcurran en paz y sin incidentes qué lamentar.


La edición 79 de la Feria de Torreón iniciará el próximo viernes 5 de septiembre y terminará el 5 de octubre.


               
               


               

               
               

               
               
               
