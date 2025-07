¿Intervención directa?

Existe una discusión muy intensa entre distintos intelectuales, analistas y periodistas sobre la posibilidad o no de que Estados Unidos intervenga en México para capturar narcopolíticos. A decir de muchos, el gobierno mexicano ha cooperado con Trump en numerosos terrenos tratando de ganarse su buena voluntad, precisamente para evitar entregarle gente de su propio partido ligada al crimen organizado. De ser así, la maniobra no ha funcionado. El gobierno norteamericano sigue escalando su denuncia a veces pública y a veces velada, de los escandalosos nexos de complicidad del partido oficial de la izquierda mexicana con la delincuencia. Hay quienes afirman que se trata exclusivamente de un mecanismo de presión norteamericano para obtener concesiones, pero mi apreciación es muy otra. Creo que el gobierno de Trump genuinamente quiere presumir las cabezas de algunos políticos mexicanos vinculados al narcotráfico. Constituiría una victoria simbólica importante en el frente doméstico de cara a las elecciones intermedias, sobre todo a la vista de la incapacidad real del gobierno estadounidense para contener el tráfico y consumo de fentanilo en la Unión Americana. La pregunta es entonces cuándo se agotará la paciencia del gobierno norteamericano ante la indisposición de sus pares mexicanos a entregar a militantes de su partido con independencia de las pruebas que haya en su contra. El gobierno estadounidense puede simplemente filtrar las acusaciones de Ovidio Guzmán o algún otro de sus testigos protegidos, puede continuar la política de revocación de visas a personajes de alto nivel, o puede seguir evidenciando empresas y políticos vinculados al "lavado" de dinero como hizo con Vector, la casa de bolsa del exjefe de oficina de la Presidencia de AMLO. También puede armar un caso contra ellos en tribunales estadounidenses, filtrar evidencia incriminatoria en medios de comunicación internacionales y destruir reputaciones en un dos por tres. O bien, en el peor de los casos puede proceder directamente en territorio mexicano.

Mi preocupación va en ese sentido. ¿Y si deciden emprender operaciones similares a la que ejecutaron con precisión milimétrica para capturar al "Mayo" en territorio mexicano? En esos casos, el mensaje es que el gobierno estadounidense no confía en el mexicano para efectos del cumplimiento de la propia ley mexicana. Vienen por ellos porque las autoridades mexicanas nunca se atreverían a capturarlos o a los vecinos del norte les preocupa que haya complicidad al más alto nivel. Vienen por ellos porque pueden y las autoridades mexicanas no tienen la capacidad de hacer nada al respecto. Ni para detener a los criminales ni para contener el intervencionismo norteamericano. No necesitan autorización ni cooperación mexicana, pueden actuar de manera unilateral sin que México tenga la posibilidad de hacer algo más allá de emitir una protesta diplomática. En el nuevo escenario mundial donde el derecho internacional es letra muerta, México queda indefenso y humillado con estas operaciones. ¿Nos conviene pues, llegar a eso? ¿No sería mejor que México aplique sus propias leyes y detenga a los narcopolíticos del partido que sean por cuenta propia? Es más conveniente, me parece, capturar y entregar las figuras oficiales coludidas con el crimen organizado, en lugar de permitir que los norteamericanos vengan por ellos. Dicen que no hay nada más peligroso que una potencia militar en decadencia. Ahora bien, lo que vimos en Irán hace unas semanas fue todo menos un Estados Unidos en decadencia. Aplastaron militarmente a su enemigo iraní, y de paso, hicieron retroceder acobardados a Rusia y China que abandonaron rápidamente a sus aliados persas con tal de no enfrentar a los norteamericanos. Si eso hicieron contra un Irán posiblemente armado de arsenal nuclear, ¿qué no estarían dispuestos a hacer los norteamericanos contra los cárteles mexicanos ya designados como terroristas?