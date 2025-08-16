Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Intensifican trabajos de mantenimiento en áreas públicas del municipio de San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Para conservar una ciudad limpia, segura y agradable para sus habitantes se intensifica los trabajos de mantenimiento en diversas áreas públicas del municipio de San Pedro.

En días recientes, cuadrillas del Departamento de Parques y Jardines, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, realizaron labores en puntos estratégicos como el bulevar Diana Laura y el Centro Comunitario de la colonia La Trinidad.

Las acciones incluyeron poda de árboles, encalado, retiro de maleza, limpieza profunda y barrido general, contribuyendo no sólo a mejorar la imagen urbana, sino también a promover la responsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios comunes.

“Unas áreas verdes bien cuidadas invitan a la convivencia y al respeto por nuestro medio ambiente”, expresó el titular de Parques y Jardines, Rogelio Gámez.

Adelantó que, este tipo de jornadas se mantendrán de forma constante, como parte de una estrategia integral para garantizar que San Pedro sea un lugar más limpio, verde y habitable para todas las familias.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: San Pedro

               


