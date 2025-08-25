Instalan módulo para buscadores de empleo en San Pedro

Con intención de abrir más puertas al desarrollo económico y facilitar el acceso a oportunidades laborales, la Dirección de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, mantiene en operación el Módulo de Empleo, instalado cada martes en la Presidencia Municipal.

La titular de la dependencia; Alejandra Babún Ordaz, titular de la dependencia, dio a conocer que en esta jornada se ofertaron vacantes en los sectores comercial, industrial y de seguridad, tanto en empresas locales como en otras ciudades de la región.

Entre las vacantes destacaron puestos para operadores de costura en la empresa Vestis, un médico veterinario zootecnista y un capturista de compras para el establo "Urquizo", entre otras oportunidades laborales.

El módulo funciona los martes de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la Presidencia Municipal. Los otros días de la semana, los interesados pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Económico, ubicadas en el Gimnasio Municipal, para recibir orientación y consultar nuevas ofertas.

La funcionaria indició que, con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la generación de empleo y el fortalecimiento económico de San Pedro.