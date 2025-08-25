Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Instalan módulo para buscadores de empleo en San Pedro

Instalan módulo para buscadores de empleo en San Pedro

Instalan módulo para buscadores de empleo en San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Con intención de abrir más puertas al desarrollo económico y facilitar el acceso a oportunidades laborales, la Dirección de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, mantiene en operación el Módulo de Empleo, instalado cada martes en la Presidencia Municipal.

La titular de la dependencia; Alejandra Babún Ordaz, titular de la dependencia, dio a conocer que en esta jornada se ofertaron vacantes en los sectores comercial, industrial y de seguridad, tanto en empresas locales como en otras ciudades de la región.

Entre las vacantes destacaron puestos para operadores de costura en la empresa Vestis, un médico veterinario zootecnista y un capturista de compras para el establo "Urquizo", entre otras oportunidades laborales.

El módulo funciona los martes de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la Presidencia Municipal. Los otros días de la semana, los interesados pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Económico, ubicadas en el Gimnasio Municipal, para recibir orientación y consultar nuevas ofertas.

La funcionaria indició que, con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la generación de empleo y el fortalecimiento económico de San Pedro.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Instalan módulo para buscadores de empleo en San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409140

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx