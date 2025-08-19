Instalan más de 12 mil luminarias en Lerdo

Durante la gestión del alcalde, Homero Martínez, se han instalado más de 12 mil luminarias de tecnología LED en todo el municipio, una estrategia que permitió mantener las principales vialidades bien iluminadas.

A través del programa "Iluminemos Lerdo con Tecnología LED", se invirtieron más de 16 millones de pesos, en beneficio de quienes transitan por la noche.

El tema del alumbrado público fue atendido por medio de la Dirección de Servicios Públicos atendiendo a colonias, comunidades rurales, zonas de alta afluencia vehicular, y dando respuesta a reportes ciudadanos recibidos a través de la Dirección de Atención Ciudadana.

Asimismo, el Municipio adquirió grúas, camionetas y se dotó al personal con el equipo necesario como guantes, casco, chalecos de seguridad, botas, para realizar estas labores con mayor eficacia.

La Dirección de Servicios Públicos informó que iluminación de las calles ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias lerdenses, permitiendo que puedan salir de noche, realizar actividades recreativas en espacios públicos seguros y que los conductores transiten por vialidades en mejores condiciones.