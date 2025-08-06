Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Instala Mery Ayup a nuevo magistrado en Monclova; anuncia reubicación del centro de justicia penal

SERGIO RODRÍGUEZ

En visita oficial a Monclova, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, encabezó la toma de protesta del magistrado Ricardo López Campos.

La ceremonia se realizó en el Tribunal Unitario de Circuito con sede en esta ciudad, como parte de una gira de fortalecimiento institucional por la Región Centro del estado.

Mery Ayup sostuvo que se construye un equipo sólido con López Campos, y que su designación fortalecerá el acceso a la justicia para la ciudadanía en esta zona.

Aseguró que, pese al origen político de algunos perfiles, se vigilará la imparcialidad y se aplicarán sanciones firmes contra quienes incurran en fallas o actos contrarios a la ley.

Anunció nuevamente la reubicación del Centro de Justicia Penal


Recordó que durante su gestión ya han sido removidos jueces y secretarios que no cumplieron con los principios rectores del Poder Judicial, y advirtió que no habrá tolerancia.


En temas de infraestructura, adelantó que será reubicado el centro de justicia penal de Monclova a las instalaciones del penal estatal, lo cual está ya en planeación.


Indicó que esto permitirá optimizar recursos y mejorar condiciones de operación, aunque aclaró que dependerá de la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.


Sobre los traslados de imputados a penales foráneos, explicó que las decisiones corresponden a criterios de seguridad y no son determinadas directamente por el Poder Judicial.


Proceso contra camaristas de hotel continúa


Respecto al caso de las dos mujeres vinculadas por el robo de 1.5 millones de pesos en un hotel, confirmó que ambas siguen proceso con brazalete electrónico como medida cautelar.


El magistrado detalló que el caso apenas se encuentra en etapa de investigación complementaria, bajo la conducción del juez Óscar Cadena, a quien calificó como profesional y capaz.


Negó que exista influyentismo, y precisó que la orden de aprehensión fue emitida con rapidez, lo cual demuestra que la fiscalía actuó de manera expedita en este asunto.


Aclaró también que no hay registro formal de denuncias por presuntas torturas, pero si existieran, las imputadas tienen derecho a acudir ante las instancias correspondientes.


Finalmente, reiteró que su administración está comprometida con la transparencia, la legalidad y la garantía del debido proceso para todas las personas involucradas en juicios penales.


               
               


               

               
               

               
               
               
