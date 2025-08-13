Instal Consejo para fortalecer indicadores del IMCO

Acompañado por Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la instalación del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación, evento en el que se presentó el Plan Maestro de Competitividad del Estado.

"Desde Palacio de Gobierno instalamos el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación, junto a Valeria Moy, presidenta del IMCO. Este es un espacio donde gobierno, empresarios, academia y sociedad civil vamos a trabajar en equipo para que Coahuila siga siendo uno de los mejores lugares para vivir, crecer, invertir y visitar", destacó.

El Mandatario estatal agradeció la presencia de Valeria Moy a quien informó que la instalación de este Consejo representa la forma en que trabajamos en Coahuila.

“Aquí, sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanos y gobierno, tanto municipales como estatal, cerramos filas para desarrollar cualquier proyecto o enfrentar cualquier reto”, señaló.

Manolo Jiménez destacó que Coahuila ostenta excelentes indicadores en rubros que tienen que ver con la calidad de vida de las familias, como la seguridad, el desarrollo económico, el estado de derecho, la estabilidad laboral, la educación, entre muchos otros, y que por eso mismo, la instalación de este Consejo Estatal es tan importante.

Aseguró que su administración está lista para trabajar de la mano y en equipo con el IMCO, para generar políticas públicas que ayuden a mejorar en las mediciones e indicadores que periódicamente realiza este prestigioso instituto.

“En Coahuila tenemos lo más importante que puede buscar un inversionista: seguridad, estabilidad laboral, calidad de la mano de obra y estado de derecho. Entonces queremos que nos puedan asesorar sobre qué tenemos que ir haciendo para mejorar la parte de los indicadores”, comentó.

El Gobernador de Coahuila reiteró su agradecimiento a la directora del IMCO por estar presente en este evento tan representativo para nuestro estado.

Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos mencionó que el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación es una gran oportunidad para seguir haciendo sinergia entre los sectores público, privado y social del estado, donde todas las voces sean escuchadas y, con las diferentes visiones, contribuir a afianzar y mejorar los resultados de los gobiernos estatales y municipales, con indicadores que reflejen nuestras historias de éxito.

Informó que el Plan Maestro de Competitividad del Estado tiene como objetivos establecer una gran alianza ciudadana, un espacio estratégico y coordinado y, por supuesto, metodológico, que permita fortalecer las acciones gubernamentales en materia de competitividad.

Además de identificar las áreas de oportunidad en los indicadores para así proponer acciones y programas que mejoren su desempeño; y diseñar un sistema claro y ordenado para entregar información y estadística.

Comentó que el IMCO es un prestigiado organismo con el que se consolidará una alianza estratégica con visión integral que les acompañe, como testigo de honor, en la tarea de reflejar de forma clara, integral, objetiva y puntual los resultados de la gestión de gobierno de manera innovadora y transparente.

Por su parte la directora general del IMCO, Valeria Moy, en su intervención mencionó que para ella y para su equipo, este tipo de acciones es la razón por la que trabajan, ya que, cuando logran que un Estado se involucre en tomar la información que ellos difunden, es alimento para su trabajo.

Expresó su gusto por atestiguar el compromiso, en esta mesa de trabajo, de la academia, del sector privado, de las diferentes instancias de gobierno, así como del Gobernador y, en general, de todo el Estado, “de involucrarse con su información y mejorar estos datos, y de esa mamera, mejoren las condiciones de los habitantes”.

“Cuentan con nosotros para todo lo que necesiten”, indicó.

A nombre del sector empresarial del estado, Alfredo López Villarreal expresó que los buenos indicadores que tiene Coahuila son producto del trabajo coordinado y sostenido entre Gobierno del Estado, empresas, academia y sociedad civil.

“Este Consejo debe ser un espacio para sumar voluntades, proponer políticas públicas efectivas y generar proyectos que fortalezcan nuestra posición”, mencionó.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo dijo que la instalación de este Consejo Estatal refleja el compromiso de Manolo Jiménez por consolidar a Coahuila como referente nacional en competitividad, innovación y atracción de inversiones productivas.

En este evento acompañaron al gobernador Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado.

Titulares de las diversas dependencias de la administración estatal; presidentes e integrantes de cámaras industriales y empresariales de la entidad.