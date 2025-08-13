Coahuila AHMSA Accidentes viales Accidente vial GOBIERNO DE COAHUILA CONGRESO DE COAHUILA

IMCO

Instal Consejo para fortalecer indicadores del IMCO

Preside Gobernador del Estado la instalación del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación

Instal Consejo para fortalecer indicadores del IMCO

Instal Consejo para fortalecer indicadores del IMCO

EL SIGLO

Acompañado por Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la instalación del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación, evento en el que se presentó el Plan Maestro de Competitividad del Estado.

"Desde Palacio de Gobierno instalamos el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación, junto a Valeria Moy, presidenta del IMCO. Este es un espacio donde gobierno, empresarios, academia y sociedad civil vamos a trabajar en equipo para que Coahuila siga siendo uno de los mejores lugares para vivir, crecer, invertir y visitar", destacó.

El Mandatario estatal agradeció la presencia de Valeria Moy a quien informó que la instalación de este Consejo representa la forma en que trabajamos en Coahuila.

“Aquí, sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanos y gobierno, tanto municipales como estatal, cerramos filas para desarrollar cualquier proyecto o enfrentar cualquier reto”, señaló.

Manolo Jiménez destacó que Coahuila ostenta excelentes indicadores en rubros que tienen que ver con la calidad de vida de las familias, como la seguridad, el desarrollo económico, el estado de derecho, la estabilidad laboral, la educación, entre muchos otros, y que por eso mismo, la instalación de este Consejo Estatal es tan importante.


Aseguró que su administración está lista para trabajar de la mano y en equipo con el IMCO, para generar políticas públicas que ayuden a mejorar en las mediciones e indicadores que periódicamente realiza este prestigioso instituto.


“En Coahuila tenemos lo más importante que puede buscar un inversionista: seguridad, estabilidad laboral, calidad de la mano de obra y estado de derecho. Entonces queremos que nos puedan asesorar sobre qué tenemos que ir haciendo para mejorar la parte de los indicadores”, comentó.


El Gobernador de Coahuila reiteró su agradecimiento a la directora del IMCO por estar presente en este evento tan representativo para nuestro estado.


Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos mencionó que el Consejo Estatal de Competitividad e Innovación es una gran oportunidad para seguir haciendo sinergia entre los sectores público, privado y social del estado, donde todas las voces sean escuchadas y, con las diferentes visiones, contribuir a afianzar y mejorar los resultados de los gobiernos estatales y municipales, con indicadores que reflejen nuestras historias de éxito.


Informó que el Plan Maestro de Competitividad del Estado tiene como objetivos establecer una gran alianza ciudadana, un espacio estratégico y coordinado y, por supuesto, metodológico, que permita fortalecer las acciones gubernamentales en materia de competitividad.


Además de identificar las áreas de oportunidad en los indicadores para así proponer acciones y programas que mejoren su desempeño; y diseñar un sistema claro y ordenado para entregar información y estadística. 


Comentó que el IMCO es un prestigiado organismo con el que se consolidará una alianza estratégica con visión integral que les acompañe, como testigo de honor, en la tarea de reflejar de forma clara, integral, objetiva y puntual los resultados de la gestión de gobierno de manera innovadora y transparente. 


Por su parte la directora general del IMCO, Valeria Moy, en su intervención mencionó que para ella y para su equipo, este tipo de acciones es la razón por la que trabajan, ya que, cuando logran que un Estado se involucre en tomar la información que ellos difunden, es alimento para su trabajo.


Expresó su gusto por atestiguar el compromiso, en esta mesa de trabajo, de la academia, del sector privado, de las diferentes instancias de gobierno, así como del Gobernador y, en general, de todo el Estado, “de involucrarse con su información y mejorar estos datos, y de esa mamera, mejoren las condiciones de los habitantes”.


“Cuentan con nosotros para todo lo que necesiten”, indicó.


A nombre del sector empresarial del estado, Alfredo López Villarreal expresó que los buenos indicadores que tiene Coahuila son producto del trabajo coordinado y sostenido entre Gobierno del Estado, empresas, academia y sociedad civil.


“Este Consejo debe ser un espacio para sumar voluntades, proponer políticas públicas efectivas y generar proyectos que fortalezcan nuestra posición”, mencionó.


Javier Díaz González, alcalde de Saltillo dijo que la instalación de este Consejo Estatal refleja el compromiso de Manolo Jiménez por consolidar a Coahuila como referente nacional en competitividad, innovación y atracción de inversiones productivas.


En este evento acompañaron al gobernador Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado.


Titulares de las diversas dependencias de la administración estatal; presidentes e integrantes de cámaras industriales y empresariales de la entidad.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: IMCO Consejo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Instal Consejo para fortalecer indicadores del IMCO


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406185

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx