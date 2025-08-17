Inspira Coahuila prepara estrategia para fortalecer la salud mental en centros de trabajo

La Oficina Inspira Coahuila refrendó su compromiso de respaldar las estrategias y proyectos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de salud mental, uno de los compromisos de campaña más demandados por la ciudadanía.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, sostuvo una reunión con empresarias y empresarios de Coahuila para avanzar en una estrategia enfocada en el cuidado de la salud mental dentro de los centros de trabajo.

Rodríguez López subrayó la relevancia de que las y los trabajadores cuenten con un estado de salud integral, pues ello repercute directamente en su productividad, bienestar y convivencia diaria, tanto en el ámbito laboral como en su vida personal.

“Estamos dando los primeros pasos para una estrategia innovadora que fortalecerá la salud mental y emocional en los centros de trabajo de Coahuila”, señaló.

EL SIGLO DE TORREÓ / Cortesía

La presidenta honoraria destacó que este plan vendrá a fortalecer las acciones que ya se desarrollan en la entidad en materia de atención psicológica y emocional, consolidando el compromiso de la actual administración con la salud mental de las y los coahuilenses.

Asimismo, agradeció a las y los empresarios participantes por su disposición y compromiso con el bienestar emocional de sus equipos de trabajo.

En el encuentro estuvieron presentes Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Cecilia de la Garza, directora general de Inspira; así como directores y directoras de recursos humanos de importantes empresas como BorgWarner, John Deere, Magna Internacional, Whirlpool, MartinRea, Lear, Daimler Truck y General Motors.