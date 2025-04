Insisten al gobierno federal a supervisar granjas avícolas

Tras la muerte de una menor en un hospital de Torreón por influenza aviar A(H5N1), el diputado Raúl Onofre Contreras recordó que ya se hizo un exhorto al gobierno federal respecto a una mayor supervisión y control en el tipo de aplicación de los abonos orgánicos, sin embargo hasta el momento la respuesta es nula.

Al respecto, el legislador priista, mencionó que dicho exhorto va encaminado a considerar los cuidados necesarios para que principalmente reglamenten todo lo relacionado a abonos orgánicos que se aplican en el suelo.

De la misma forma, la gallinaza como el estiércol, y alguna otra materia verde que se aplica en el suelo y son benéficas para mejorar las condiciones del suelo, sin embargo no se toman las precauciones necesarias.

“Hay malestar de la gente que a veces a los alrededores tienen sus viviendas y causa molestia, pero también podría causar, como ya lo vimos, una situación de salud que ojalá y no se presenten casos que lamentar por esta situación”, menciono.

Añadió que siempre se les exhorta para que se reglamente y se pueda supervisar el tipo de abono orgánico, que aunque son excrementos de los animales, sabemos de antemano que el mal olor puede traer una contaminación y afectar la salud.

Precisó que aunque no hay vacuna para humanos contra la gripe aviar, se debe tener la atención principalmente con las aves para que esto no vaya a proliferarse con los humanos y se vaya a tener una nueva epidemia que lamentar.

Señaló que en la Región Laguna hay bastantes granjas avícolas así como producción de aves, a veces son ponedoras y otras son de postura de carne, pero si hay muchas granjas que se tienen que supervisar y hacer las recomendaciones pertinentes para evitar algún problema de salud.

“No creo que haya supervisión constante, probablemente las que hay son esporádicas, pero realmente no se tiene una supervisión constante porque no se ha registrado un brote o epidemia por parte de las aves, solamente se comenta que se pudiera registrar algún contagio con los humanos de gripe aviar, pero hasta el momento no se ha tenido una situación de epidemia”, subrayó.

Reiteró que hace unas semanas expuso un Punto de Acuerdo donde exhortaba a que se tuviera cuidado con la gallinaza que es el excremento de las aves, el estiércol y algunos abonos orgánicos que pudieran causar algunos problemas de salud.

Añadió que en este, se le hace la invitación al gobierno federal para que se coordine con el gobierno del estado y los municipios, y que tenga una mayor supervisión y control el tipo de aplicación de los abonos orgánicos, sin embrago hasta el momento no se ha tenido respuesta.