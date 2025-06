Inma Pelegrín gana el III Premio Lumen de novela

La escritora española Inma Pelegrín fue galardonada ayer miércoles con el III Premio Lumen de novela, dotado con 30 mil euros (656 mil 740 pesos) y la publicación en todo el territorio de habla hispana, por la obra Fosca, presentada con el mismo título y bajo el seudónimo de María Millán. El jurado, compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Clara Obligado, la directora de la librería Rafael Alberti (Madrid), Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, María Fasce, ha declarado ganadora la novela por mayoría.

En esta tercera edición del certamen se recibieron 402 manuscritos procedentes de Argentina (79), Colombia (40), Chile (16), España (192), Estados Unidos (12), México (46), Perú (6) y Uruguay (11).

En el acta, el jurado ha destacado: "Un chico dotado de una sensibilidad especial debe aprender a defenderse en un entorno claustrofóbico y hostil donde sin embargo es posible la ternura. El lenguaje es un personaje más en esta antinovela de iniciación con elementos de thriller rural y ecos que van de Ana María Matute a Jesús Carrasco. Una historia que se lee con los sentidos y el corazón".

El anuncio se dio a través de una rueda de prensa virtual organizada por el grupo editorial Penguin Random House con periodistas de Iberoamérica. En este encuentro, Inma Pelegrín manifestó el deseo de que los lectores encontrasen en su novela una historia cautivadora, atrayente y que les provoque seguir leyendo.

"Me gustaría que quien leyera este libro tuviera la sensación de seguir disfrutando y que quisiera leer una página más, al menos".También compartió la experiencia de dar el paso de la poesía a la novela. Considera que fue una transición natural; hay emociones que puede transmitir con el lenguaje poético y otras que son exclusivas de la narración en prosa, tal como lo es Fosca.

"Hay cosas como esta que no podría escribir en un poema, que hablara sobre toda esta historia, esta novela, padre, madre, y toda esta gente. Ni siquiera un poemario podría utilizarlo para contar esto. Entonces, más que un paso, ha sido lo natural. Cuando hablamos, a veces utilizamos un lenguaje más lírico y a veces más prosaico . Pero he estado a gusto. He estado a gusto cuando escribo poesía y he estado a gusto cuando he escrito esta novela".

EL TEXTO

Según informó la editorial a través de un comunicado, Fosca muestra el mundo de Gabi, un niño avispado y sensible, que gira en torno a la casa en medio del campo donde vive con su familia: sus padres y tres hermanos mayores que disfrutan haciéndole la vida imposible. Quizá sea porque es el menor, porque tiene las manos cubiertas de verrugas y debe llevar guantes todo el día; o tal vez porque es el protegido de su madre. O, sencillamente, porque es distinto al resto y lo mejor que puede hacer es mantenerse lejos de los mayores y de las broncas de su padre, yendo con cualquier excusa a lo de Marcela, la vecina que siempre tiene un remedio para cualquier mal; o perdiéndose por el campo en compañía de su perra, Sombra. Junto a ella se siente menos solo y más querido, casi a salvo de la violencia que lo rodea. Una noche de verano, sin embargo, los grillos se callan de golpe e irrumpe la tragedia. El niño lo ve todo, menos el rostro del culpable, pero sabe que el crimen solo puede ser obra de alguien cercano. Dispuesto a desenmascararlo, inicia una pesquisa que sacará a la luz muchos secretos y tendrá funestas consecuencias.Poseedora de una cruda, mezcla de oralidad y áspero lirismo, Fosca es un inquietante thriller rural sobre la pérdida, la crueldad y el fin de la infancia ambientado en un mundo donde la ternura escasea y la violencia se multiplica.