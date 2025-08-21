Inicio firme de la rusa Shnaider

Diana Shnaider regresó a Monterrey y debutó con paso firme en el Abierto 2025 de la Sultana del Norte al superar en sets corridos a su compatriota Kamilla Rakhimova por 7-6 (7/3) y 6-1 en el Estadio GNP.

La número 22 del mundo tuvo que remar contracorriente en el arranque, pues rápidamente se vio abajo 0-3 en el primer parcial. Entre frustración e incomodidad por las condiciones, Shnaider se tomó un tiempo para asentarse en la cancha, logró recuperar el quiebre en el 3-4 y terminó forzando el tiebreak.

En un set marcado por la inestabilidad de ambas jugadoras, la rusa encontró claridad en los momentos decisivos y cerró el set al llevarse los últimos cinco puntos del desempate para imponerse 7-3.

Rakhimova, obligada a reaccionar, intentó variar su plan de juego con mayor agresividad en la red. Sin embargo, Shnaider controló los intercambios desde el fondo de la cancha y consiguió un quiebre clave en el cuarto game.

Desde entonces, la número 68 del ranking mundial perdió consistencia y, pese a competir en su siguiente turno de servicio, no logró frenar la solidez y movilidad de su rival.

Con esa autoridad, Shnaider selló el triunfo y avanzó a la siguiente ronda, donde buscará los Cuartos de Final frente a Elise Mertens, vencedora por doble 6-3 de Donna Vekic en la cancha GrandStand.

ADIÓS EXCAMPEONA

Elise Mertens dejó fuera a una de sus ex campeonas, la croata Donna Vekic, al derrotarla por 6-3, 6-3 en el arranque de la segunda ronda en el Club Sonoma de Monterrey.

Esta victoria confirma el buen momento que vive la tenista belga en la actualidad y la tiene como la número 21 del ranking mundial.

Vekic enfrentó a Mertens por segunda vez en el circuito de la WTA. En su primera cita fue la croata quien se alzó con la victoria viniendo de atrás en tres sets. Esta vez su oponente no le permitió protagonizar otra remontada.

El duelo en la cancha Grandstand del Club Sonoma empezó con dos jugadoras defendiendo su servicio y llevando el partido a un 3-3 en cuestión de 20 minutos. Un arranque de partido digno de dos jugadoras que llegaron a la segunda ronda sin ceder un set en su presentación.

Fue Mertens quien encontró en el séptimo game del set inicial la oportunidad de tomar una ventaja por medio de un quiebre, mismo que confirmó con su servicio y posteriormente logró ganar el primer parcial con un segundo "break point" a su favor.

El segundo set fue muy distinto a lo que fue el inicio. El saque de ambas jugadoras fue muy inconsistente. Aunque Mertens tomó ventaja del set con un tercer quiebre, ya no fue tan contundente con su saque, ganando solo dos juegos con su servicio.

Mertens va en busca de su tercer título en lo que va del año después de haber ganado el Abierto de Singapur y el Abierto de Libema en febrero y junio. Su rival en los cuartos de final será la rusa Diana Shnaider.