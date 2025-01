Iniciativa de Abramo Masso busca frenar abusos de aseguradoras y hospitales

El Diputado Federal Jericó Abramo Masso dio a conocer que presentó una nueva iniciativa de Ley cuyo objetivo es frenar los abusos y excesos en el pago de siniestros por parte de las aseguradoras, buscando así proteger la economía de las familias mexicanas frente a situaciones de enfermedad o accidentes.

La propuesta, dijo, contempla la creación de una mesa de diálogo en la que participen aseguradoras, hospitales y usuarios de seguros.

Con ello, Abramo Masso pretende que las partes involucradas lleguen a acuerdos que beneficien a los ciudadanos, principalmente en lo relacionado con el impacto de los altos costos derivados del uso de seguros médicos.

El Legislador coahuilense destacó que uno de los principales objetivos de su iniciativa es evitar que los aumentos anuales en las tarifas de seguros, que han sido "exponenciales", afecten aún más a las familias mexicanas.

"Debemos de dar protección a las familias; sabemos que los seguros aumentan anualmente de manera exponencial. Debemos hacerle ver a las empresas cómo se encuentra la economía nacional y cómo hay familias que no pueden mantener este gasto", señaló Abramo Masso.

La idea de la reforma surgió a partir de diversas quejas recibidas de familias que cuentan con seguros, en especial del Grupo Médico Mexicano (GMM), quienes han reportado dificultades y costos excesivos relacionados con los siniestros; por ello, el Legislador trabajará en una modificación a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para brindar un apoyo real a las finanzas de los mexicanos.

"Debemos de sentarnos todos en la mesa y avanzar de una vez por todas para eliminar las 'letras chiquitas' que siempre dejan en desventaja al paciente", subrayó el diputado, quien enfatizó la importancia de una reforma que sea verdaderamente beneficiosa para los usuarios de seguros.

Además, la iniciativa también busca regular los excesos de los hospitales que, según Abramo Masso, en ocasiones no priorizan el bienestar de los pacientes, sino intereses económicos: "Vamos a poner orden a los excesos de las aseguradoras, pero también a los excesos de muchos hospitales que no tienen sentido social, pero sobre todo, que no ponen en el primer plano a los pacientes", finalizó el legislador.