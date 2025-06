Inician votaciones para renovar alcaldías en Laguna de Durango

Este domingo primero de junio inició la Jornada Electoral en Durango para renovar 39 ayuntamientos, 39 sindicaturas y 326 regidurías; proceso que también coincide con la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación y que se desarrollará de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

En Gómez Palacio, ya había personas, en su mayoría de la tercera edad, formadas desde minutos antes de que se abrieran las casillas para elegir a la persona que habrá de tomar las riendas del municipio durante los próximos tres años.

En algunas casillas como la de la Sección 0507 instalada en la primaria “18 de Marzo” ubicada sobre la avenida Rayón de la colonia Centro, las votaciones arrancaron a las 8:24 de la mañana debido a que no llegaron a tiempo algunos representantes de los partidos políticos y además los funcionarios de la Mesa Directiva estaban haciendo el conteo de las boletas.

Esta situación generó molestia entre la ciudadanía que decían: “Por eso mucha gente no viene porque llegan bien tarde”, “¡Apúrense!, me han de creer que ya hasta me dan ganas de irme”, “¡Apúrense o los quinceamos!” y “Nosotros tenemos un compromiso”.

El señor Emilio Martínez y su esposa Guadalupe Blanco fueron los primeros en llegar a dicha casilla, lo hicieron a las 7:30 de la mañana por lo que ya estaban impacientes. A quien resulte electo o electa en este proceso local, le pidieron “más atención por Gómez porque estamos muy abandonados, el Centro está deteriorado, donde quiera hay fugas de agua y donde quiera hay baches, nosotros caminamos todas las mañanas y por ejemplo el Parque Morelos está feo y hay muchos baches”.

El matrimonio, aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes: “Anímense y salgan a votar, cumpliendo sus 18 años tienen que cumplir para que se sientan bien con ustedes mismos, se cumplan o no sus expectativas ustedes ya pusieron su granito de arena”. Ambos, mencionaron que no participarán en la elección judicial porque no conocen a los candidatos ni tampoco el mecanismo para ejercer su derecho al voto.

Cómo estas personas, en la fila se observó también a personas que llegaron apresuradas porque querían votar antes de irse a sus centros de trabajo o bien, porque tenían que realizar actividades familiares.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 2022

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la renovación de los ayuntamientos de Durango de 2022, el municipio de Gómez Palacio tuvo una participación ciudadana del 45.18% equivalente a 104 mil 836 votos, de los cuales 101 mil 349 fueron votos acumulados (96.67%), 2 mil 582 nulos (2.46%) y 905 candidaturas no registradas (0.86%). La lista nominal fue de 231 mil 959 actas contabilizadas.

Mientras que en Lerdo, la participación ciudadana fue del 51.20% que se traduce en 51 mil 318 votos de los cuales, 50 mil 116 fueron votos acumulados (97.65%), 949 votos nulos (1.84%) y 253 candidaturas no registradas (0.49%). La lista nominal fue de 100 mil 055 actas contabilizadas.

En otros municipios como Cuencamé la participación ciudadana fue de un 50.12%; Tlahualilo de un 62.89% y Mapimí de un 52.39%.