Inician inscripciones para la Universidad del Bienestar en Piedras Negras

La Universidad del Bienestar "Benito Juárez García" campus Piedras Negras, abrió su periodo de inscripciones para las dos carreras que oferta: Estudios Sociales, así como Medicina Integral y Salud Comunitaria.

La doctora Argelia Gallegos Martínez, docente de la mencionada institución de educación superior, detalló que el periodo de inscripción es del 10 al 25 de junio , ventana de tiempo en la que estará abierta la plataforma en internet para llevar a cabo dicho proceso.

Indicó que actualmente están recibiendo la documentación necesaria para la inscripción en la sede de la Universidad del Bienestar de Piedras Negras.

Señalando que los requisitos son: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, INE, certificado de bachillerato ,y una carta de porqué quieren ingresar a la universidad.

"No tenemos examen de admisión, seguimos con los mismos lineamientos de inscripción desde que iniciamos. Todos los servicios de la universidad son gratuitos, no hay pagos de matriculación, de ficha, de registro, no tenemos ningún costo, no hacemos examen de admisión", indicó la doctora Argelia Gallegos.