Inicia reubicación de oficinas en antiguo edificio de Presidencia Municipal en Madero

Inició la reubicación de varias dependencias al antiguo edificio de la Presidencia Municipal de Francisco I. Madero, hasta el momento solamente cuatro departamentos se han instalado pero se proyecta se trasladen algunas 15 direcciones y jefaturas de departamento.

Lo anterior lo confirmó el tesorero municipal, Juan Pablo Chavarria quien dijo que de momento ya funcionan los Departamento de Deportes, Ejecución Fiscal, Desarrollo Rural y Ecología, pero reiteró que la idea es acercar los servicios a la ciudadanía, ya que debido a que en el nuevo edificio municipal, no hay espacio para todos los departamentos, algunos se encuentran en el Auditorio Municipal, en la Unidad Deportiva y en el Centro Cultural conocido como “Los Silos”, los cuales están retirados.

“La idea es tratar de centralizar las oficinas y el edificio de la vieja presidencia queda cerca de la nueva y así el ciudadano no se tiene que mover tanto, por que si les queda lejos y algunos tienen que pagar taxi o camión”.

El funcionario indicó que se está haciendo un análisis sobre las tareas que realiza cada dependencia para su reubicación, ya que además de las áreas que están en los espacios ya mencionados, dentro del nuevo edificio hay departamentos que están sobre los pasillos, tales como Protección Civil, Servicios Públicos, Inclusión, entre otros, incluso se proyecta instalar algunas áreas del DIF, pues el edificio que tienen está muy reducido.

Además en la nueva presidencia se cedió un espacio para la Delegación del Bienestar y para el módulo del INE, este último ya aceptó cambiarse al viejo edificio, en un área con mayor espacio, pero reiteró que se analiza que otras dependencias podrían reubicarse.

Con relación a las mejoras que se le hicieron a la antigua dependencia municipal, el cual se había remodelado para que funcionara como albergue, pero al final no funcionó como tal, el tesorero municipal dijo que no fue necesario demoler o hacer una gran rehabilitación, prácticamente el personal de Obras Públicas solo le dio mantenimiento, se aplicó pintura y se mejoró la fachada, por lo que la inversión fue mínima, aunque no reveló la cantidad que se destinó.