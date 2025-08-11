Coahuila Ramos Arizpe Coahuila Saltillo Monclova AHMSA

Inicia hermanamiento entra Cuatro Ciénegas y Leiro, España

SERGIO MARTÍNEZ

Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila, dio este lunes el primer paso para un hermanamiento internacional con el municipio de Leiro, España, de la región de Galicia, orientado a fortalecer la cultura, naturaleza y vitivinicultura.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, y el alcalde de Leiro, senador José Francisco Fernández Pérez, quienes sostuvieron una mesa de trabajo bilateral virtual.

En la reunión participaron también Yolanda Cantú, asesora del ayuntamiento de Cuatro Ciénegas, y Armando de la Garza, delegado en México de la Asociación Internacional para la Cooperación y Desarrollo Turístico.

Ambas partes identificaron coincidencias históricas y productivas, acordando que el hermanamiento se enfocará en cultura sostenible, conservación de la naturaleza, preservación del patrimonio arquitectónico y el fortalecimiento de la industria vitivinícola.

Como primer paso, se decidió la creación de una comisión conjunta y el diseño de proyectos piloto que sirvan de base para la formalización del acuerdo.


Se prevé que la firma oficial de hermanamiento se realice durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), programada para enero de 2026 en Madrid, España.


El alcalde Víctor Leija destacó que este proceso permitirá “fortalecer nuestra identidad cultural y promover un desarrollo conjunto en áreas tan relevantes como la vitivinicultura, la naturaleza y el patrimonio”.


Por su parte, el alcalde de Leiro, José Francisco Fernández, afirmó que “este hermanamiento puede enriquecer nuestras tradiciones y abrir puertas al turismo sostenible y a proyectos productivos mutuos”.


Entre los próximos pasos acordados está la constitución de la comisión de hermanamiento, la definición de un plan de proyectos piloto y el establecimiento de mecanismos de intercambio educativo y técnico.


También se contemplan actividades que promuevan el intercambio cultural y turístico, así como la colaboración técnica en áreas productivas estratégicas para ambas comunidades, con enfoque de sustentabilidad.


Este primer acercamiento sienta las bases para una alianza internacional que busca generar beneficios económicos, sociales y culturales, reforzando la proyección de Cuatro Ciénegas y Leiro en el ámbito turístico global.


               
               


               

               
               

               
               
               
