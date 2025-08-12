Inicia adiestramiento para 14 aspirantes a la Policía Municipal de San Pedro

Con el respaldo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, este lunes 9 mujeres y 5 hombres iniciaron el curso de capacitación a aspirantes a integrarse a la Dirección de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro.

Este proyecto de fortalecimiento de la seguridad pública es impulsado de manera coordinada entre el Gobierno Municipal y el Estado.

Durante su mensaje de bienvenida, la presidenta municipal, Brenda Cecilia Güereca, reconoció el entusiasmo y compromiso de quienes inician este proceso formativo:

“Ustedes pueden marcar una diferencia en la comunidad; la responsabilidad es grande, por eso les pido poner su corazón y su esfuerzo para dar lo mejor y obtener resultados para la población. Estamos aquí para trabajar y lograr que San Pedro se note".

Por su parte, Ramiro Lara Juárez, instructor de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, destacó que esta capacitación responde al compromiso de los tres órdenes de gobierno para formar elementos que actúen con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y vocación de proximidad;

“Respetaremos la dignidad de las personas y trabajaremos para que la operatividad de la Policía Municipal se realice con eficiencia y en beneficio de la población”, enfatizó.

La formación de nuevos elementos, junto con la inversión en equipamiento y programas de profesionalización, son acciones clave para garantizar que San Pedro continúe siendo un municipio seguro y en paz.

A este arranque también asistieron Jaime Martínez Cepeda, secretario del Ayuntamiento; Francisco Javier Hernández Sánchez, director de la Policía Municipal e Isidro Bracho Quezada, jefe Administrativo de la corporación.