Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

SAN PEDRO

Inicia adiestramiento para 14 aspirantes a la Policía Municipal de San Pedro

Formarán elementos que actúen con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y vocación de proximidad

Inicia adiestramiento para 14 aspirantes a la Policía Municipal de San Pedro

Inicia adiestramiento para 14 aspirantes a la Policía Municipal de San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Con el respaldo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, este lunes 9 mujeres y 5 hombres iniciaron el curso de capacitación a aspirantes a integrarse a la Dirección de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro.

Este proyecto de fortalecimiento de la seguridad pública es impulsado de manera coordinada entre el Gobierno Municipal y el Estado.

Durante su mensaje de bienvenida, la presidenta municipal, Brenda Cecilia Güereca, reconoció el entusiasmo y compromiso de quienes inician este proceso formativo:

“Ustedes pueden marcar una diferencia en la comunidad; la responsabilidad es grande, por eso les pido poner su corazón y su esfuerzo para dar lo mejor y obtener resultados para la población. Estamos aquí para trabajar y lograr que San Pedro se note".



Por su parte, Ramiro Lara Juárez, instructor de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, destacó que esta capacitación responde al compromiso de los tres órdenes de gobierno para formar elementos que actúen con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y vocación de proximidad;




“Respetaremos la dignidad de las personas y trabajaremos para que la operatividad de la Policía Municipal se realice con eficiencia y en beneficio de la población”, enfatizó.




La formación de nuevos elementos, junto con la inversión en equipamiento y programas de profesionalización, son acciones clave para garantizar que San Pedro continúe siendo un municipio seguro y en paz.


A este arranque también asistieron Jaime Martínez Cepeda, secretario del Ayuntamiento; Francisco Javier Hernández Sánchez, director de la Policía Municipal e Isidro Bracho Quezada, jefe Administrativo de la corporación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro Policía Municipal

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Inicia adiestramiento para 14 aspirantes a la Policía Municipal de San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405940

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx