uál sería la palabra justa? Decir que mienten es superficial. Así eluden la realidad y engañan. Trump no extendió el plazo de los aranceles por la muy meritoria llamada de nuestra presidenta. No seamos ingenuos, las presiones internas fueron mayúsculas. Mentira también decir que el envío de los capos se debió a la amenaza de que los "jueces" los liberarían. No hay ninguna prueba, de hecho los 29 estaban presos. Faltan los que no han sido perseguidos, los del narcoestado. Pero además de la mentira, hay una grave degradación moral.

Cientos de miles de mujeres marcharon en todo el país con reclamos muy claros: seguridad, igualdad de oportunidades, fin de la impunidad. Con datos del INEGI el 41% de las mayores de 15 años han experimentado al menos un caso de violencia en su vida, una vergüenza; 43.7% se sienten inseguras en sus colonias; 68% en el transporte público y 78% en los cajeros automáticos. En sus trabajos el 27.4% y 18.5%...en su casa. Este temor está subvaluado, pues la violencia que se registra como de "gran escala" -de 0 a 17 años de edad- en el 2022 fue resultado de los delitos más recurrentes: violencia familiar, más de 22,000; abuso sexual, más 16,500 y 8,500 violaciones. Tíos -los peores- primos, segundo lugar, hermanos, tercer lugar, por arriba de los padrastros, también vecinos, padres, 5.2% y…abuelos 3.6%. Pero en la retórica, la familia mexicana es unida y ejemplar. Allí está el machismo sin brida fomentado en los hogares y muchas veces por las madres. Ese mismo año hubo casi 1,000 feminicidios, 139 niñas incluidas.

En cuatro meses del actual gobierno, alrededor de 38,000 mujeres fueron víctimas de delitos graves: feminicidio, secuestro, extorsión o violencia familiar. El promedio diario es de 315 mujeres víctimas de algún ilícito, 13 cada hora. La violación simple y la equiparada entre octubre y enero registró 6 583 casos, 54 al día o dos por hora. De acuerdo al SESNSP la tendencia va al alza. La corrupción de menores se incrementó en 27.7%, también la extorsión a menores aumentó. ¿Qué es esto? Demos por válido que el homicidio doloso disminuye, pero el escenario para las mujeres empeora. Es sabido que la perspectiva de género avanza entre los juzgadores, que la incorporación de la mujer en diferentes actividades también, que las llamadas "acciones afirmativas" funcionan.

Se dice que en política el amor se muestra en el presupuesto. La creación de la Secretaría de las Mujeres es una excelente iniciativa. Podrá articular acciones dispersas, bien por ello. Su presupuesto es de poco más de 2,000 millones. El Tren Maya perdió 3,500 en un año y subsidio de 12,000. Mexicana consumió recursos por 4,000. Se propone comprar aviones por 21,000 mdp. En los trenes se piensa invertir este año, 157,000 mdp. Pero para la nueva versión de los CENDIS no se encuentra un presupuesto asignado. Nos estamos ahogando en violencia, pero el presupuesto asignado a seguridad y justicia representa 2% del PIB. Nada más en el primer mes del 2025, el costo financiero de la deuda creció 41%, o sea 103,500 mdp, casi 2,000 mdp diarios, lo mismo que el anual de la Secretaría de las Mujeres. Y la deuda, ¿de dónde? Sepelio del NAIM, 332,000 mdp; SEGALMEX, 15,000 mdp; Dos Bocas, 360 000 mdp; Tren Maya 500,000 mdp. Pero 26% de incremento en desaparición de jóvenes.

El fin de semana se reportaron 207 homicidios. Van más de 12,000 en la gestión. La presidenta lanza un decálogo como respuesta a la marcha del 8 M. Primer punto: 24 efemérides de mujeres; la sala Mujeres en Palacio, etc. Cómo no va a haber furia en las calles. Convoca a festejar, lo que no es mérito suyo. ¿Qué festejamos? El macabro descubrimiento en Teuchitlán, Jalisco, 200 muertos.

Por qué no ir a lo esencial. Un par de ejemplos: terminar con la deserción escolar de niñas y jóvenes. Eso sí les cancela otro futuro. Embarazo de adolescentes, menores de 19, fábrica de hogares inestables, 400,000 al año, mil nacimientos diarios.

Es inhumano.