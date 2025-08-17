Coahuila Coahuila AHMSA Monclova Saltillo Ramos Arizpe

Infundadas advertencias de EE.UU. para viajar por Coahuila

Infundadas advertencias de EE.UU. para viajar por Coahuila

Infundadas advertencias de EE.UU. para viajar por Coahuila

SERGIO RODRÍGUEZ

El secretario estatal de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Armando de la Garza Gaytán, calificó de infundadas las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos para evitar viajes por Coahuila, y las rechazó con firmeza.

A su juicio, la alerta no ha frenado el turismo estadounidense ni mexicano hacia la región, debido a la seguridad real y percibida en Coahuila, que asegura es “la más segura” al transitar por carretera hacia el centro del país.

“Coahuila es una entrada segura de México y Estados Unidos por carretera. No estamos en conflicto; hay delitos, pero de bajo impacto, no violencia organizada”, manifestó De la Garza.

En días recientes, el flujo turístico se mantiene: visitantes provenientes de Laredo, Nuevo Laredo y sur de Texas se hospedan, atraídos por eventos como los juegos de béisbol. “La carretera 57 funciona como corredor seguro”, añadió.

Aunque el sector hotelero no recomienda viajar de noche, esta advertencia obedece más a precauciones por fallas mecánicas que a inseguridad. “No es por peligro delincuencial, sino por posibles contratiempos en ruta”, precisó.


Contraste entre percepción y realidad económica


De la Garza sostuvo que la alerta del gobierno de Estados Unidos contrasta con la experiencia que vive Coahuila: turistas transitan sin sobresaltos, pernoctan y el estado recibe visitantes bajo confianza. La seguridad percibida refuerza la real.


La postura del sector hotelero apunta al reto de equilibrar la seguridad efectiva con la percepción pública. Pese a las advertencias oficiales, Coahuila mantiene su flujo turístico y se promueve como corredor confiable para tránsito entre México y el vecino país del norte.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx