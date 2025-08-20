Infonavit realizará otra jornada de orientación en San Pedro

Nuevamente se instalará en la Casa de la Cultura de San Pedro, el módulo de atención del Infonavit donde los ciudadanos podrán resolver trámites, recibir orientación y atender cualquier inquietud relacionada con su patrimonio, por lo que ya no tendrán que acudir hasta la ciudad de Torreón para recibir la atención en materia de vivienda.

El módulo se instalará el próximo 29 de agosto en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y contará con personal especializado de dicho Instituto, brindando un servicio cercano y eficiente.

Humberto Sánchez Lozano, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Humberto Sánchez Lozano, destacó que esta acción es el resultado de la coordinación entre el Gobierno Municipal y las instancias estatales y federales, lo que permite ofrecer soluciones directas sin que las familias tengan que asumir gastos adicionales de transporte.

“Este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso con el bien de la comunidad y demuestra que, cuando hay voluntad y trabajo en equipo, los beneficios llegan directamente a los ciudadanos”, subrayó Sánchez Lozano.

Toda persona está invitada a aprovechar esta oportunidad y acudir al módulo para realizar sus consultas y trámites, fortaleciendo así el vínculo entre la comunidad y las instituciones que trabajan por mejorar su calidad de vida.