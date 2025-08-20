Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Infonavit realizará otra jornada de orientación en San Pedro

Infonavit realizará otra jornada de orientación en San Pedro

Infonavit realizará otra jornada de orientación en San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Nuevamente se instalará en la Casa de la Cultura de San Pedro, el módulo de atención del Infonavit donde los ciudadanos podrán resolver trámites, recibir orientación y atender cualquier inquietud relacionada con su patrimonio, por lo que ya no tendrán que acudir hasta la ciudad de Torreón para recibir la atención en materia de vivienda.

El módulo se instalará el próximo 29 de agosto en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y contará con personal especializado de dicho Instituto, brindando un servicio cercano y eficiente.

Humberto Sánchez Lozano, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Humberto Sánchez Lozano, destacó que esta acción es el resultado de la coordinación entre el Gobierno Municipal y las instancias estatales y federales, lo que permite ofrecer soluciones directas sin que las familias tengan que asumir gastos adicionales de transporte.

“Este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso con el bien de la comunidad y demuestra que, cuando hay voluntad y trabajo en equipo, los beneficios llegan directamente a los ciudadanos”, subrayó Sánchez Lozano.

Toda persona está invitada a aprovechar esta oportunidad y acudir al módulo para realizar sus consultas y trámites, fortaleciendo así el vínculo entre la comunidad y las instituciones que trabajan por mejorar su calidad de vida.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Infonavit San Pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Infonavit realizará otra jornada de orientación en San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407952

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx