'Influencer' denuncia a Pablo Montero ¿De qué se le acusa?

De nueva cuenta, el actor lagunero Pablo Montero, se ve inmerso en polémica tras ser denunciado por una 'influencer' y modelo, luego de tener problemas durante una cita que tuvieron ambos.

Elda María, creadora de contenido y también exesposa del conductor Rafa Mercadante, denunció al cantante por agresión después de tener una cita romántica con él, la cual habría terminado mal.

De acuerdo a las palabras de Elda María en el programa 'Venga la Alegría' que, tras llevar un proceso de 'coqueteo' a través de redes sociales, Pablo Montero la invitó a su casa en Quintana Roo, sin embargo, al llegar la modelo se encontró con una sorpresa.

Y es que en la casa del cantante se encontraba otra mujer con la que, presuntamente, Pablo Montero esperaba hacer un trío .

La influencer asegura que no aceptó, por lo que Montero se molestó con ella y la agredió físicamente, cuando ella sacó el celular para grabar el momento, Montero se puso más violento y la corrió de su casa.

"En el momento que quiero grabarlo me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. y me dijo 'ya no seas exagerada'"