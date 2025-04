Luz Elena González sufre aparatosa caída en vivo durante dinámica de Venga la Alegría

Durante la transmisión en vivo del programa Venga la Alegría el pasado viernes, Luz Elena González participaba en la dinámica “Muéganos” —en la que tres personas se unen por los pies— cuando perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída. La conductora se golpeó con uno de los escalones del foro y tuvo que ser atendida de inmediato.

“Me caí muy feo, el golpe fue durísimo contra un escalón del set. Al momento del impacto se escuchó un ruido muy fuerte; mis compañeros corrieron a ver si estaba bien. Yo sentí cómo tronaron los huesos y el dolor se concentró en la espalda y el cuello”, relató la también actriz en entrevista para TVNotas.

Aún en el suelo, Luz Elena pensó lo peor: “Dije: ‘Dios mío, ojalá me pueda levantar’. Me dio muchísimo miedo pensar que me había fracturado la columna. ¡Temí no volver a caminar! El dolor era intenso y sólo rogaba poder mover las piernas”.

Finalizado el programa, fue trasladada al hospital para ser valorada por un ortopedista. Le realizaron estudios de columna y cuello, además de un ultrasonido, y el diagnóstico fue una contusión con rectificación cervical.

“El doctor me explicó que el golpe provocó presión en los nervios del cuello. Me están dando una fisioterapia intensa con una cama especial que estira el cuello. El impacto fue justo a media espalda”, detalló.

Aunque no tuvo tiempo de reposar, Luz Elena asegura que sigue cuidándose en casa: “La espalda se puso roja, pero el verdadero golpe fue interno, en la columna. El doctor lo comparó con un ‘latigazo’, como cuando un auto te choca por detrás. Me recetaron medicamentos y fisioterapia, y estoy siguiendo todo al pie de la letra”.

Con su característico temple, concluyó: “Soy una guerrera de la vida. Seguí trabajando, me aplico fomentos calientitos en casa y me cuido mucho. ¡Hay Luz Elena para rato!”.