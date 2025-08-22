Finanzas FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

Inflación

Inflación en México sorprende a la baja en la primera mitad de agosto

El indicador anual se ubicó en 3.49%, menor a lo previsto por analistas y con descensos en productos como chayote, jitomate y transporte aéreo

(FOTO: ARCHIVO)

(FOTO: ARCHIVO)

EL UNIVERSAL

La inflación en México fue inferior a la esperada por los especialistas, al registrar un ligero avance 3.49% en la primera mitad de agosto de 2025, luego de cuatro quincenas a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un retroceso de 0.02% respecto el periodo inmediato anterior, cifra menor a la diminución de -0.03% reportado un año antes.

El incremento anual de precios en la primera mitad de agosto estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas que era de 3.63%, e incluso menor al rango de sus expectativas que iban de un mínimo de 3.52% a un máximo de 3.80% previsto por las 35 instituciones financieras consultadas por Citi.

Precios de bienes y servicios en la primera mitad de agosto

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación de la primera mitad de agosto, fueron: el chile serrano con un aumento quincenal de 12.87%; limón, 5.93%; tomate verde, 3.98%; cremas para la piel, 1.45%; Universidad, 1.11%; detergentes, 0.89%; papel higiénico y pañuelos desechables, 0.66%; carne de res, 0.5%; loncherías, fondas, taquerías y torterías, 0.38%; y vivienda propia, 0.14%.


Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja se encuentran: el chayote con una contracción quincenal de 13.10%; cine, 10.01%; transporte aéreo, -8.42%; jitomate, -8.78%; plátanos, -1.05%; pollo, -2.47%; huevo, -1.30%; crema y productos de higiene dental, -1.10%; y automóviles, -0.23%.


Entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja están: el chayote con una contracción quincenal de 13.10%; cine, 10.01%; transporte aéreo, -8.42%; jitomate, -8.78%; plátanos, -1.05%.


Entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja están: el chayote con una contracción quincenal de 13.10%; cine, 10.01%; transporte aéreo, -8.42%; jitomate, -8.78%; plátanos, -1.05%.


Índice de Precios Subyacente y no Subyacente


El Índice de Precios Subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del octavo mes del año de 0.09% y anual de 4.21%, cifra mayor al 4.22% observado en la quincena previa.


A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 3.97% y los de servicios, 4.43%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.


El Índice de Precios no Subyacente disminuyó 0.41% en la primera quincena de agosto, con lo que su alza anual fue de 1.10% contra el aumento de 1.04% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.44% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.65%.


Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo en la primera mitad del presente mes una variación quincenal de -0.04% y un aumento anual de 3.34%.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Inflación en México Inflación

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(FOTO: ARCHIVO)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408407

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx