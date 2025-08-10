Deportes Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup Leagues Cup 2025

Martín Anselmi

'Infiel no fui'; Martín Anselmi justifica su polémica salida de Cruz Azul

El exentrenador celeste aseguró que no se sintió infiel al club y defendió las formas en que dejó el proyecto.

'Infiel no fui'; Martín Anselmi justifica su polémica salida de Cruz Azul

'Infiel no fui'; Martín Anselmi justifica su polémica salida de Cruz Azul

EL UNIVERSAL

Martín Anselmi, entrenador argentino, protagonizó hace unos meses uno de los momentos más polémicos en la historia de la Liga MX, al abandonar el proyecto de Cruz Azul y partir rumbo a Portugal.

El estratega, quien había plasmado en el campo un estilo definido con el equipo celeste, decidió dejar tirado al conjunto cementero y aceptar una oferta del Porto de Portugal, sin tener un arreglo formal con la directiva mexicana.

Anselmi, quien llegó como solución al país luso y terminó siendo una decepción al no alcanzar los objetivos y salir por la puerta de atrás, habló recientemente sobre su salida de México, asegurando que ya no se sentía cómodo en la institución.

"Yo creo que infiel no le fui, tendríamos que desarrollar qué es infiel, pero bueno. No estábamos de la mejor manera en el club y era un desafío al que teníamos que decirle que sí", mencionó en entrevista con el podcast "Clanck".

El estratega, quien se encuentra en espera de una nueva oportunidad, añadió en la conversación que, en su opinión, no se equivocó en las formas de su salida, aunque aceptó ser considerado el villano de lo ocurrido.


"¿Que puedo ser el villano por haberme ido al Porto? Sí, puedo ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar", finalizó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Martín Anselmi

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'Infiel no fui'; Martín Anselmi justifica su polémica salida de Cruz Azul


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405420

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx