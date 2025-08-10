'Infiel no fui'; Martín Anselmi justifica su polémica salida de Cruz Azul

Martín Anselmi, entrenador argentino, protagonizó hace unos meses uno de los momentos más polémicos en la historia de la Liga MX, al abandonar el proyecto de Cruz Azul y partir rumbo a Portugal.

El estratega, quien había plasmado en el campo un estilo definido con el equipo celeste, decidió dejar tirado al conjunto cementero y aceptar una oferta del Porto de Portugal, sin tener un arreglo formal con la directiva mexicana.

Anselmi, quien llegó como solución al país luso y terminó siendo una decepción al no alcanzar los objetivos y salir por la puerta de atrás, habló recientemente sobre su salida de México, asegurando que ya no se sentía cómodo en la institución.

"Yo creo que infiel no le fui, tendríamos que desarrollar qué es infiel, pero bueno. No estábamos de la mejor manera en el club y era un desafío al que teníamos que decirle que sí", mencionó en entrevista con el podcast "Clanck".

El estratega, quien se encuentra en espera de una nueva oportunidad, añadió en la conversación que, en su opinión, no se equivocó en las formas de su salida, aunque aceptó ser considerado el villano de lo ocurrido.

"¿Que puedo ser el villano por haberme ido al Porto? Sí, puedo ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar", finalizó.