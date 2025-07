Industria resentirá impacto si se aplican nuevos aranceles de EU: Canacintra

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Monclova advirtió que la eventual aplicación de un nuevo arancel del 30 por ciento a productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos podría tener un impacto severo en la economía local, principalmente en empresas de proveeduría automotriz y metalmecánica.

Jorge Mtanous Falco, presidente del organismo empresarial, señaló que, aunque hasta ahora no se han registrado cierres de empresas afiliadas, sí se observan signos evidentes de desaceleración en el consumo, disminución de pedidos y contención en la contratación de personal. “Lo estamos viendo sobre todo en la automotriz. Estados Unidos quiere revivir su industria automotriz, pero desde cero, y eso nos está afectando directamente”, declaró.

Señaló que compañías como Maxum e Iron Cast, dedicadas a la producción de partes para tráileres, ya han resentido problemas con sus pedidos. Mtanous recordó que las exportaciones de piezas de acero y aluminio siguen fluyendo debido a que están protegidas por el T-MEC, sin embargo, las nuevas tarifas anunciadas por el expresidente y actual candidato Donald Trump afectarían a productos fuera del tratado.

Persiste incertidumbre en el sector industrial ante renegociación del T-MEC

Mtanous Falco dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que se espera una resolución sobre la negociación con el gobierno estadounidense antes del viernes, y que su administración mantiene la esperanza de un resultado favorable para evitar la imposición de aranceles adicionales.

“Tenemos fe y esperanza de que se logre algo positivo en las negociaciones. Pero si no hay acuerdo, habrá consecuencias: cierre de empresas, despido de trabajadores, caída de producción y pérdida de competitividad”, explicó.

El líder empresarial consideró que las decisiones de Trump —quien ha manifestado su intención de renegociar el tratado comercial de Norteamérica— no sólo afectan a México, sino al comercio global. “Sus decisiones han generado incertidumbre todo el año y desafortunadamente seguiremos así los próximos cuatro años si gana de nuevo”, opinó.

Respecto al discurso proteccionista del exmandatario estadounidense, Mtanous sostuvo que aunque el impacto es generalizado, México podría enfrentar una crisis industrial más profunda por su alta dependencia del comercio con Estados Unidos.

Industria automotriz y ferrocarrilera, entre las más vulnerables

El presidente de Canacintra precisó que aún no se tienen reportes de empresas que estén migrando sus operaciones, aunque se han difundido rumores sobre el posible traslado de maquinaria de firmas como Nemak. “No nos han informado oficialmente. No están afiliados a Canacintra y no tenemos confirmación”, puntualizó.

Explicó que las empresas automotrices son las más golpeadas debido a la baja en la venta de vehículos y la desaceleración del mercado estadounidense. En contraste, marcas asiáticas han incrementado su presencia, afectando aún más a los fabricantes nacionales.

Sobre la industria ferrocarrilera, indicó que esta se mantiene estable gracias a que sus productos están incluidos en el tratado comercial. Sin embargo, reconoció que también se ha visto presionada por el costo del acero estadounidense, cuyo precio es mucho más alto que el que ofrecen mercados asiáticos como China.

“El acero americano está por los cielos. Si aquí ya no producimos y nos venden a precios elevados, claro que repercute. Muchas empresas están conteniendo producción, contrataciones y gastos”, dijo.

Finalmente, Mtanous reiteró que la inflación en Estados Unidos está elevando el precio de los productos mexicanos en ese mercado, lo cual reduce su competitividad y demanda. “Nos echan la culpa, pero es una decisión unilateral de su gobierno. Ellos serán los más afectados a largo plazo”, concluyó.