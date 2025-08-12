Industria automotriz en alerta: podrían perderse 3 mil empleos en el Sureste de Coahuila

La Región Sureste de Coahuila enfrenta un panorama complicado en materia laboral debido a que cerca de tres mil empleos estarían en riesgo debido a una desaceleración en el sector industrial, en particular en la industria automotriz, que enfrenta una caída en la demanda y un entorno económico incierto.

Así lo expresó el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, quien dio a conocer que aproximadamente el 20% de las empresas afiliadas al organismo ya se preparan para realizar recortes de personal durante el último trimestre de 2025.

“La disminución en los pedidos de producción está obligando a muchas compañías a ajustar sus operaciones. La incertidumbre económica global y los efectos arancelarios han comenzado a golpear con fuerza”, advirtió el empresario.

Uno de los casos más significativos es el de la planta Freightliner en Derramadero, que ha reportado una reducción del 40% en su demanda; a esto se suma la situación de Stellantis, donde ya se confirmó el despido de 500 trabajadores, aunque algunos fueron reubicados en otras compañías del sector.

López Villarreal subrayó que las consecuencias no se limitan a las plantas armadoras: “Por cada empleo directo que se pierde en la industria automotriz, al menos diez empleos indirectos se ven afectados, sobre todo en la cadena de suministro”, explicó.

Para mitigar el impacto, Coparmex ha propuesto que las empresas con proyectos de expansión o nuevas inversiones absorban a trabajadores desplazados, priorizando la reintegración laboral antes que nuevas contrataciones externas.

Aun así, el panorama económico no es alentador, dijo, pues el crecimiento del PIB se mantiene por debajo del 0.3%, una cifra que refleja una clara desaceleración en sectores clave como el de vehículos pesados.

“Ya comenzamos a ver un saldo negativo en la generación de empleo en la región, algo que no ocurría desde hace años en una de las zonas más productivas de Coahuila”, expresó López Villarreal.

Más allá del contexto económico, el líder empresarial también se refirió al clima de incertidumbre política y la ausencia de estímulos gubernamentales para apoyar a las PYMES, consideradas el corazón del empleo local.

“El gobierno federal no está generando las condiciones necesarias para sostener a las pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables ante los efectos de la desaceleración de las grandes plantas”, afirmó.

Finalmente, el empresario cuestionó la pertinencia de impulsar reformas como la electoral en un momento de debilidad económica: